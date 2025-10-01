Сегодня 01 октября 2025
В октябре Apple представит более пять новинок, но это не точно

Согласно прогнозу аналитиков ресурса 9to5mac.com, вслед за запуском в сентябре смартфонов iPhone 17, iPhone Air, а также смарт-часов Apple Watch Ultra 3, наушников AirPods Pro 3 и ещё ряда устройств компания Apple подготовила на октябрь презентацию ещё пяти или более продуктов.

Источник изображений: 9to5mac.com

Источник изображений: 9to5mac.com

Согласно слухам, в октябре Apple представит ТВ-приставку Apple TV 4K следующего поколения. Предыдущая модель, Apple TV 4K третьего поколения, вышла в 2022 году, так что у компании было достаточно времени, чтобы подготовить ей достойного преемника на фоне обострения конкуренции со стороны Google и Amazon.

Как сообщают инсайдеры, Apple TV 4K четвёртого поколения получит чип A17 Pro (вместо A15 Bionic у текущей модели), беспроводной контроллер Apple N1, поддержку ИИ-платформы Apple Intelligence и, возможно, камеру Center Stage.

Журналист Марк Гурман (Mark Gurman) из Bloomberg прогнозирует выход до конца года обновлённой умной колонки HomePod mini. Вполне возможно, что презентация HomePod mini 2 пройдёт в этом месяце. Тем более что оригинальная версия вышла почти пять лет назад — в ноябре 2020 года.

Ожидается, что, как и новая ТВ-приставка Apple TV 4K, HomePod mini 2 получит чип Apple N1 и поддержку Apple Intelligence. Также сообщается об улучшенном качестве звука и обновлённом чипе Ultra Wideband.

Также следует ждать презентацию обновлённого планшета iPad Pro с более производительным процессором M5, выход которого также прогнозирует Гурман. В дополнение к процессору M5 новый планшет может получить чип Apple N1, 12 или 16 Гбайт памяти в зависимости от модели и, возможно, две фронтальные камеры.

Пока под вопросом остаётся, выпустит ли Apple новый модем C1X для iPad Pro. На данный момент только iPhone получили новую линейку модемов Apple C-класса.

Метка AirTag не из тех продуктов, которые требуют ежегодного обновления. Но с учётом того, что с момента выхода оригинальной модели прошло более четырёх лет, релиз AirTag 2 выглядит вполне предсказуемым.

По слухам, AirTag 2 получит три ключевых обновления:

  • новый чип сверхширокополосной связи;
  • улучшенные функции конфиденциальности;
  • точный поиск с увеличенным радиусом действия.

В остальном AirTag 2 не будет отличаться от существующей модели.

Также высока вероятность выхода в октябре обновлённой гарнитуры дополненной реальности Apple Vision Pro 2, которая будет оснащена чипом M5 или M4 и новым оголовьем для большего комфорта. В остальном она не будет отличаться от оригинальной модели. Вполне возможно, что обновлённая версия будет выпускаться и в чёрном цвете.

Сообщалось, что Apple работает над более лёгкой и доступной по цене гарнитурой дополненной реальности Apple Vision Air, но её выпуск ожидается не раньше, чем через год или два.

Исторически сложилось, что Apple выпускает новые модели MacBook Pro в октябре или около этого времени. Поэтому следует ждать и выхода MacBook Pro M5.

Марк Гурман ранее сообщал, что релиз MacBook Pro M5 может быть перенесён на начало 2026 года. Однако в прошлый уикенд он допустил, что этой осенью может выйти MacBook Pro M5, а также два новых дисплея Mac. Ожидается, что один или оба станут преемниками Apple Studio Display. К тому же в базе данных Федеральной комиссии по связи США (FCC) недавно появилась информация о MacBook Pro M5, что может указывать на его скорый выход.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: apple, apple tv 4k, ipad pro, airtag, macbook pro, планшет, ноутбук, дополненная реальность, прогноз
