Представлен беспроводной контроллер Apple N1 для Wi-Fi 7 и Bluetooth 6 в новых iPhone

Apple представила новый чип N1 собственной разработки, предназначенный для управления модулями Bluetooth, Wi-Fi и протокола Thread в новом iPhone Air и iPhone 17-й серии. Как пояснили в компании, N1 улучшает энергоэффективность устройства и повышает производительность беспроводных функций, включая точку доступа и быструю передачу файлов AirDrop.

Созданный полностью силами Apple, новый чип заменит ранее использовавшиеся контроллеры от Broadcom и продолжит стратегию компании по переходу на собственные решения для ключевых компонентов смартфонов — тем более после успешного внедрения Apple Silicon (семейство процессоров систем на кристалле и систем в корпусе) в линейку процессоров, разработанных самой Apple на базе архитектуры ARM. Эта стратегия началась с 5G-модема C1, предназначенного для замены модемов Qualcomm, и дебютировавшего в iPhone 16e.

Хотя N1 впервые применяется в iPhone Air и смартфонах серии iPhone 17, ожидается, что со временем он будет интегрирован и в другие устройства компании Apple.