В AR-гарнитуре Vision Air компания Apple устранит два главных недостатка Vision Pro

Гарнитура дополненной реальности Apple Vision Pro, на которую компания возлагала большие надежды, не стала опорой бизнеса, подобно iPhone, и драйвером продаж из-за ряда недостатков, главные из которых — большой вес и высокая цена, пишет ресурс Hot Hardware. Известный аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) заявил, что в разрабатываемой компанией новой гарнитуре Apple Vision Air эти проблемы будут решены.

Vision Pro создавалась как устройство премиум-класса, но выбор материалов и конструктивные особенности отразились на удобстве её использования. Одним из главных недостатков гарнитуры считается большой вес — более 600 г, из-за чего ею неудобно пользоваться в течение длительного времени. По словам Минг-Чи Куо, гарнитура дополненной реальности Vision Air будет на 40 % легче Vision Pro.

Высокая цена Vision Pro в $3500 сделала её самой дорогой среди подобных носимых устройств на рынке, что серьёзно ограничило привлекательность гарнитуры для широкого круга покупателей и стало причиной провала.

Как утверждает Минг-Чи Куо, Vision Air будет примерно на 50 % дешевле Vision Pro. Хотя это значительное снижение цены, с ценником в $1750 новая гарнитура компании всё равно окажется более чем в три раза дороже конкурента в лице Meta Quest 3.

Успех Vision Air в большой степени будет зависеть от наличия богатой экосистемы приложений. Vision Pro не удалось получить сколько-нибудь значимой поддержки разработчиков, а также крупных компаний, таких как Netflix, чьи приложения хорошо подходят для подобного устройства. Apple, по мнению HotHardware, стоит попытаться привлечь разработчиков к выпуску Vision Air в 2027 году.

Ожидается, что поставки Apple Vision Air достигнут 1 млн штук в 2027 году. Для сравнения, продажи Apple Vision Pro составили менее 400 тыс. единиц.

Теги: apple, apple vision pro, дополненная реальность, гарнитура
