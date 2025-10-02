«Выживательное» приключение The Last Caretaker о спасающем человечество роботе получило дату релиза в раннем доступе

Студия Channel37 объявила дату релиза своего океанического приключения с элементами выживания The Last Caretaker. Проект выйдет в раннем доступе 6 ноября, а премьера полной версии должна состояться примерно через год.

The Last Caretaker расскажет историю пробудившегося робота, Последнего Хранителя, чья благородная миссия заключается в обеспечении будущего человечества. На долгом пути к своей цели ожившая машина будет создавать инструменты и оружие, путешествовать по бескрайним просторам и исследовать забытые объекты в попытках найти ключ к выживанию людей.

«Погрузитесь в тщательно проработанный мир, где судьба человечества находится в ваших руках. Ваша миссия ясна: реактивировать комплекс “Лазарь” и отправить последних представителей человечества к звёздам. […] Откройте для себя эмоциональные отпечатки и воспоминания прошлого, закодированные в каждом семени, собирая воедино забытые человеческие истории, возвращая жизнь в мир», — гласит описание в Steam.

Ранняя версия The Last Caretaker выйдет на ПК (Steam, EGS), перевод на русский язык не заявлен. Финальная версия приключения с элементами выживания должна также выйти на консолях.