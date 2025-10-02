Google показала умную колонку Home со свежим дизайном и поддержкой Gemini AI по цене $99

Google представила в среду новое флагманское устройство для умного дома — умную колонку Google Home с поддержкой голосового помощника Gemini AI на базе ИИ. Устройство стоимостью $99 выйдет весной 2026 года и будет доступно в четырёх цветах: Berry (красный), Hazel (чёрный), Jade (зелёный) и Porcelain (бежевый).

Google Home отличается переработанным дизайном. Согласно описанию ресурса The Verge, новинка немного больше умной колонки Nest Mini, но меньше Nest Audio, почти совпадая габаритами с HomePod Mini, но немного шире.

Благодаря куполообразной верхней части и изогнутым боковинам корпуса колонка Google выполнена с использованием «процесса 3D-вязания, который значительно сокращает отходы» для покрытия её ткани.

В нижней части колонки расположено световое кольцо, отражающее состояние устройства и действия Gemini, такие, как слушание, размышление, рассуждение или ответ в режиме Gemini Live. Для использования Gemini Live потребуется подписка Google Home Premium. Также предусмотрен физический выключатель микрофона.

Google Home обеспечивает 360-градусное звучание, поддерживает объединение с другой колонкой Google Home для создания стереопары. Также возможно объединение с существующими колонками Nest для воспроизведения музыки в нескольких комнатах (Multi-Room Audio) или объединение двух колонок с Google TV Streamer для создания системы домашнего кинотеатра с эффектом полного погружения.

Весной следующего года Google Home появится в продаже в США, Канаде, Великобритании, странах Европы, Японии, Австралии и Новой Зеландии.

Аниш Каттукаран (Anish Kattukaran), директор по продуктам Google Home и Nest, пояснил, почему выпуск Google Home отложили на следующий год. По его словам, компания хочет убедиться, что новые функции Gemini будут доступны пользователям старых устройств Google Home, и дать им время разобраться с возможными проблемами. Клиенты смогут опробовать Gemini в раннем доступе и сообщить о них.