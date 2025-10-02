Китай ограничил использование оборудования Nokia и Ericsson в сетях связи

Компания Huawei Technologies уже более пяти лет развивается под западными санкциями, которые были направлены не только на её позиции на рынке смартфонов, но и на исключение телекоммуникационного оборудования данной марки из сетей связи в западных странах и у их ближайших союзников. Теперь пришла очередь властей Китая ограничить закупку оборудования Nokia и Ericsson китайскими операторами связи.

Логика китайских властей, как поясняет Financial Times, предельно проста: критически важная инфраструктура, к которой относятся сети связи, не должна зависеть от импортируемого оборудования. Операторам связи, муниципальным предприятиям и представителям критических важных отраслей экономики КНР с некоторых пор запрещено приобретать для собственных нужд оборудование Nokia и Ericsson без предварительной проверки Государственной канцелярией интернет-информации КНР (CAC). Поскольку проверка закупаемого оборудования может длиться до трёх месяцев и более, и не всегда завершаться одобрением со стороны регуляторов, это уже само по себе будет отталкивать приобретателей от техники европейского происхождения.

Европейские власти уже давно пытаются подыграть американским коллегам, запретив использование оборудования китайских ZTE и Huawei в местных сетях связи, но подобная независимость дорого обошлась бы европейским операторам, а потому желающих прислушаться к голосу регуляторов находится не так много. Вмешивается здесь и политический фактор — не все европейские страны хотят портить отношения с Китаем. За пять лет только 10 из 27 стран Евросоюза ввели ограничения на закупки телекоммуникационного оборудования Huawei и ZTE. Компания сообща удалось удержать от 30 до 35 % европейского рынка, сократив долю на 5–10 процентных пунктов относительно 2020 года. В Германии, например, 59 % инфраструктуры сетей 5G используют китайское оборудование, хотя власти страны и хотят запретить делать это к 2029 году. В том же Берлине вся телекоммуникационная инфраструктура мобильной связи полагается на китайское оборудование.

В случае с закупками европейского оборудования в Китае повышенное влияние местных регуляторов возникло в 2022 году, и теперь зарубежные поставщики вынуждены расписывать содержание китайских компонентов в продающемся в Китае оборудовании. Кто-то даже пытается умаслить местных чиновников упоминанием о том, что ведёт активную исследовательскую деятельность на территории страны. По данным Dell’Oro Group, такой порядок согласования закупок уже сократил долю продукции Nokia и Ericsson на китайском рынке с 12 до 4 % по сравнению с 2020 годом. В случае с Nokia наблюдалось даже сокращение выручки в Китае по итогам 2024 года более чем на 10 %.