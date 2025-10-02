Японский Google придумал бесклавишную клавиатуру с дисковым набором

Японский филиал Google решил в этом году не нарушать традиций и уже в 14-й раз представил иронический концепт клавиатуры — совершенно непрактичный, но остроумный. На этот раз вместо традиционных клавиш здесь диски как на старых телефонах.

«Мы заметили, что на предыдущих клавиатурах чего-то не хватает. Это вращение», — пояснили в японском Google. Раскладки на традиционных клавиатурах разбиты по блокам клавиш — не отстаёт и эта, у которой есть отдельный диск для аналогов трёх кнопок в левом верхнем углу, отдельный для модификаторов FN, ALT, CTRL и SHIFT, тройной диск для основного набора букв, диски вместо групп управления курсором и стрелок, два диска для арифметических знаков, диск цифровой группы, и, наконец, стоящий отдельно Enter, который вместо диска вращается сам.

Замена кнопок дисками хотя и замедляет процесс ввода, но зато сокращает вероятность опечаток, а три диска для набора букв можно вращать параллельно и оптимизировать набор, говорят авторы проекта. Они предлагают выпускать дисковые клавиатуры в разных цветах и дополнять их аксессуарами, например, чехлами для бесшумной работы. А для беспроводной мыши предложена подставка в виде классического телефонного аппарата с рычагами — от неё к компьютеру тянется витой телефонный провод.

Шутки шутками, но для тех, кому проект пришёлся по душе, инженеры японского Google опубликовали все его чертежи на GitHub, чтобы любой желающий получил возможность изготовить дисковую клавиатуру самостоятельно.