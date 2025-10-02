Сегодня 02 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software ПО для мобильных устройств YouTube тестирует новый интерфейс мобиль...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

YouTube тестирует новый интерфейс мобильного приложения — реакция пользователей ожидаемо негативная

После презентации в сентябре обновлённого интерфейса для Android TV видеохостинг YouTube приступил к улучшению интерфейса мобильного приложения, пишет ресурс Android Authority со ссылкой на сообщения отдельных пользователей платформы.

Источник изображения: Christian Wiediger/unsplash.com

Источник изображения: Christian Wiediger/unsplash.com

Новый интерфейс получил несколько ключевых отличий. В частности, изменения коснулись размещения изображения профиля канала и названия видео, как видно на изображениях ниже (слева — текущий дизайн, справа — обновлённый). Раньше изображение профиля располагалось под названием видео. Теперь название видео смещено вправо, чтобы освободить место для более крупного изображения профиля. В свою очередь, название канала заменено именем пользователя канала. Например, вместо названия канала Jet Lag: The Game теперь отображается имя пользователя @jetlagthegame.

Источник изображений: Android Authority / androidauthority.com

Источник изображений: Android Authority / androidauthority.com

Также Google перегруппировала кнопки под плеером и убрала текст с указанием действия, оставив только значки. Колокольчик уведомлений теперь находится в начале строки карусели кнопок, а не над ними.

Пользователи также обратили внимание на обновление пользовательского интерфейса в Shorts. В частности, кнопки стали меньше и более плавными, чем раньше.

Судя по отзывам, нововведения пришлось по вкусу далеко не всем пользователям сервиса.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Функции YouTube Premium теперь стали доступны на всех устройствах — iOS, Android и ПК
Энтузиасты объединили двенадцать dial-up модемов для просмотра YouTube без тормозов
YouTube Music превратили в подобие радио с ИИ-ведущими, которые «расширят музыкальные горизонты»
Apple, Google и Meta✴ ответят в суде за рекламу вызывающих зависимость игр-казино
Редактор видео Adobe Premiere стал доступен на iOS — бесплатно
Nothing продолжает нейрофикацию — запущен ИИ-генератор мини-приложений по текстовым описаниям
Теги: youtube, видеохостинг, мобильное приложение, видео, google
youtube, видеохостинг, мобильное приложение, видео, google
← В прошлое В будущее →

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Китай запустил самую мощную в мире центрифугу для экспериментов над пространством и временем
ФИФА анонсировала первую FIFA после ухода Electronic Arts — это футбольная аркада FIFA Heroes для консолей и мобильных телефонов
Funcom отметит исторический успех Dune: Awakening увольнением её разработчиков
Японский Google придумал бесклавишную клавиатуру с дисковым набором
Сэма Альтмана поймали за руку при попытке украсть видеокарту — это самое популярное ИИ-видео в Sora
Затраты — выше, безопасность — ниже: Google снова посетовала на заградительное лицензирование Microsoft 6 мин.
YouTube тестирует новый интерфейс мобильного приложения — реакция пользователей ожидаемо негативная 2 ч.
Суд США разрешил прокуратуре взломать Telegram, но у неё не получилось 4 ч.
Павел Дуров открыл в Казахстане лабораторию ИИ и пообещал новые проекты 4 ч.
ГК Softline приобрела контрольную долю в BeringPro, чтобы усилить консалтинговое направление 4 ч.
Konami отобрала у покупателей Silent Hill f в Steam бонусы, которые случайно им подарила — фанаты требуют починить оптимизацию 4 ч.
Bethesda анонсировала самое крупное обновление для Fallout 76 с 2020 года — в Burning Springs появится звезда сериала «Фоллаут» 4 ч.
Instagram не подслушивает пользователей через смартфоны, заверил глава соцсети 6 ч.
«К сожалению, олдскульного Painkiller здесь нет»: игроки раскритиковали очередной трейлер кооперативного перезапуска культовой серии шутеров 6 ч.
«Выживательное» приключение The Last Caretaker о спасающем человечество роботе получило дату релиза в раннем доступе 8 ч.
Дата-центр радиотелескопа Square Kilometre Array (SKA) «засадили» сразу в две клетки Фарадея для защиты сверхчувствительных антенн от радиопомех 2 ч.
В Гарварде создали систему для «вечной» работы квантового компьютера 2 ч.
$1,5 млрд за неделю: Nscale получила ещё $443 млн инвестиций, едва закрыв прошлый раунд финансирования на $1,1 млрд 3 ч.
Meta приобрела Rivos, разработчика RISC-V-ускорителей Rivos, совместимых с CUDA 4 ч.
Dell представила сервер PowerEdge XR8720t для инфраструктур Cloud RAN 5 ч.
Китай ограничил использование оборудования Nokia и Ericsson в сетях связи 5 ч.
Anker скупает у пользователей камер Eufy видео краж и угонов — инсценировки тоже подходят 5 ч.
Илон Маск стал первым человеком с состоянием в $500 млрд — столько же стоит OpenAI 6 ч.
Google показала умную колонку Home со свежим дизайном и поддержкой Gemini AI по цене $99 6 ч.
Google столкнулась с рекордным ростом акций за 20 лет благодаря ИИ — плюс 38 % за квартал 6 ч.