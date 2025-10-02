YouTube тестирует новый интерфейс мобильного приложения — реакция пользователей ожидаемо негативная

После презентации в сентябре обновлённого интерфейса для Android TV видеохостинг YouTube приступил к улучшению интерфейса мобильного приложения, пишет ресурс Android Authority со ссылкой на сообщения отдельных пользователей платформы.

Новый интерфейс получил несколько ключевых отличий. В частности, изменения коснулись размещения изображения профиля канала и названия видео, как видно на изображениях ниже (слева — текущий дизайн, справа — обновлённый). Раньше изображение профиля располагалось под названием видео. Теперь название видео смещено вправо, чтобы освободить место для более крупного изображения профиля. В свою очередь, название канала заменено именем пользователя канала. Например, вместо названия канала Jet Lag: The Game теперь отображается имя пользователя @jetlagthegame.

Также Google перегруппировала кнопки под плеером и убрала текст с указанием действия, оставив только значки. Колокольчик уведомлений теперь находится в начале строки карусели кнопок, а не над ними.

Пользователи также обратили внимание на обновление пользовательского интерфейса в Shorts. В частности, кнопки стали меньше и более плавными, чем раньше.

Судя по отзывам, нововведения пришлось по вкусу далеко не всем пользователям сервиса.