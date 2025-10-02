Продажи Tesla рванули до исторического рекорда, но впереди — резкий спад

Tesla объявила в четверг о самых высоких квартальных продажах электромобилей за всю свою историю — в III квартале было реализовано 497 099 единиц. Это на 29 % больше по сравнению со II кварталом и примерно на 7 % больше в годовом выражении. У ряда ведущих автопроизводителей всплеск продаж оказался ещё выше, что связано с прекращением после 30 сентября субсидирования покупки электромобилей в США.

Стремление покупателей воспользоваться федеральным налоговым вычетом на электромобили в размере $7500 до его отмены привело к значительному росту продаж в минувшем квартале, которые, по оценкам Cox Automotive, составили 10 % от реализации всех автомобилей — это стало рекордом отрасли. Однако это так же означает, что в четвёртом квартале Tesla стоит готовиться к резкому падению объёмов продажах электромобилей.

Несколько кварталов подряд до этого Tesla фиксировала падение продаж, чему способствовало сочетание ряда факторов, отмечает ресурс TechCrunch. У компании уже несколько лет нет по-настоящему новых моделей, за исключением Cybertruck, который оказался настолько провальным, что уступил по продажам электромобилю GMC Hummer EV. Политическая деятельность главы Tesla Илона Маска (Elon Musk) также негативно повлияла на продажи. Особенно это проявилось на европейском рынке, где открытая поддержка Маском правых политиков оттолкнула многих потенциальных покупателей.

По данным Европейской ассоциации автопроизводителей, количество регистраций новых электромобилей Tesla в ЕС за первые восемь месяцев года сократилось на 43 % по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, несмотря на рост общих продаж электромобилей на 25 %.

Также следует отметить усиление конкуренции как со стороны европейских, так и китайских брендов. Китайские автопроизводители, такие как BYD, а также Volkswagen, Renault, BMW и другие европейские компании предлагают в ЕС электромобили дешевле, чем Tesla, при этом оснащённые более современными технологиями, например встроенным в лобовое стекло цифровым дисплеем у некоторых моделей BMW.

К тому же инвесторов Tesla сейчас больше интересуют направления, связанные с разработкой автономных автомобилей и гуманоидной робототехникой. В предложенном в прошлом месяце Маску пакете вознаграждений в размере $1 трлн, рассчитанном на 10 лет, установлены амбициозные цели по прибыли, внедрению роботов и беспилотных такси, а также по цене акций. При этом цели по продажам электромобилей довольно скромные — в среднем 1,2 млн единиц в год до 2035 года. Это значительно меньше прошлогоднего результата компании, составившего 1,8 млн электромобилей.

Вместе с тем Робин Денхолм (Robyn Denholm), председатель совета директоров Tesla, заявила в прошлом месяце, что компания не собирается отказываться от автомобильного бизнеса.