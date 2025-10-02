В Steam и VK Play стартовала открытая «альфа» Ncore — футуристического шутера про гладиаторов далёкого будущего на мультиарене

Российский издатель и разработчик Astrum Entertainment сообщил о ещё одной возможности опробовать футуристический командный PvPvE-шутер от первого лица Ncore до официального релиза.

Как стало известно, в Steam, VK Play и Astrum Play стартовала вторая «альфа». Тестирование продлится неделю — со 2 по 8 октября. Запуск сопровождался насыщенным геймплейным трейлером (прикреплён ниже).

По сравнению с прошедшей полгода назад первой «альфой» новая тестовая версия включает многие улучшения на основе отзывов пользователей (игровой цикл, оптимизация, баллистика) и дополнительный контент.

Игрокам в роли гладиаторов далёкого будущего предстоит сражаться на мультиарене — Гексадроме — в условиях постоянно меняющегося окружения: среди антуражей во второй «альфе» появился гекс «Статуя Свободы».

Участники второй «альфы» могут оценить обновлённый режим «Охота за жетонами», катану и оружие «Гроза», рейтинговую систему и бесплатный боевой пропуск «Путь гладиатора», награды из которого будут доступны в полной версии.

Разработчики предупреждают, что для запуска второй «альфы» Ncore понадобится как минимум процессор Intel Core i5-4670K, видеокарта Nvidia RTX 2060, 32 Гбайт ОЗУ и 100 Гбайт на SSD. «Аппетиты» релизной версии будут более щадящие.

Системные требования второй «альфы» Ncore:

Минимальные требования (1080p, низкие настройки графики)

ОС: Windows 10 (64 бит);

процессор: Intel Core i5-4670K или AMD Ryzen 3 1200;

видеокарта: Nvidia GeForce RTX 2060 или AMD Radeon RX 5600 XT;

оперативная память: 32 Гбайт;

место на накопителе: 100 Гбайт на SSD.

Рекомендуемые требования (1080p, средние настройки графики)

ОС: Windows 10 (64 бит);

процессор: Intel Core i5-8600 или AMD Ryzen 5 3600;

видеокарта: Nvidia GeForce RTX 3060 или AMD Radeon RX 5700 XT;

оперативная память: 32 Гбайт;

место на накопителе: 100 Гбайт на SSD.

Ncore стартует в 2026 году на ПК и будет условно-бесплатной. Обещают динамичные сражения с использованием трансформируемого оружия, графику на Unreal Engine 5, поддержку русского и английского языков.