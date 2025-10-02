Epic Games Store устроил раздачу неовикторианского выживания Nightingale от команды бывшего руководителя BioWare

В сервисе Epic Games Store стартовала раздача неовикторианского выживания Nightingale от канадской студии Inflexion Games, основанной бывшим менеджером BioWare Аарином Флинном (Aaryn Flynn).

События Nightingale разворачиваются в альтернативной вселенной, где Земля уничтожена, а межпространственные путешественники изучают другие, процедурно сгенерированные измерения.

Nightingale предлагает одному или в кооперативе исследовать фантастические миры, между которыми можно перемещаться посредством порталов. Задача игроков — отыскать волшебный город Найтингейл, последний оплот человечества.

За время с выхода в раннем доступе Nightingale получила ряд крупных обновлений, включая февральский апгрейд движка до Unreal Engine 5.4 и мартовское Nightingale City, а также офлайн-режим. Русский язык в игру до сих пор не добавили.

Чтобы стать обладателем бесплатной копии Nightingale в Epic Games Store, нужно перейти на страницу игры и нажать на кнопку «Получить» — региональными ограничениями раздача не сопровождается.

Помимо Nightingale, на этой неделе в Epic Games Store раздают бонусы для сетевой ролевой игры Firestone: Online Idle RPG (ПК, Android, iOS) и мобильную головоломку Doodle Devil: Dark Side (Android, iOS).

Забрать Nightingale, Doodle Devil: Dark Side и бонусы для Firestone: Online Idle RPG можно до 9 октября (18:00 МСК). Следующей бесплатной игрой в EGS станет динамичный экшен-платформер Gravity Circuit.