Сегодня 02 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Симулятор Epic Games Store устроил раздачу неовикт...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Epic Games Store устроил раздачу неовикторианского выживания Nightingale от команды бывшего руководителя BioWare

В сервисе Epic Games Store стартовала раздача неовикторианского выживания Nightingale от канадской студии Inflexion Games, основанной бывшим менеджером BioWare Аарином Флинном (Aaryn Flynn).

Источник изображений: Inflexion Games

Источник изображений: Inflexion Games

События Nightingale разворачиваются в альтернативной вселенной, где Земля уничтожена, а межпространственные путешественники изучают другие, процедурно сгенерированные измерения.

Nightingale предлагает одному или в кооперативе исследовать фантастические миры, между которыми можно перемещаться посредством порталов. Задача игроков — отыскать волшебный город Найтингейл, последний оплот человечества.

За время с выхода в раннем доступе Nightingale получила ряд крупных обновлений, включая февральский апгрейд движка до Unreal Engine 5.4 и мартовское Nightingale City, а также офлайн-режим. Русский язык в игру до сих пор не добавили.

Чтобы стать обладателем бесплатной копии Nightingale в Epic Games Store, нужно перейти на страницу игры и нажать на кнопку «Получить» — региональными ограничениями раздача не сопровождается.

Помимо Nightingale, на этой неделе в Epic Games Store раздают бонусы для сетевой ролевой игры Firestone: Online Idle RPG (ПК, Android, iOS) и мобильную головоломку Doodle Devil: Dark Side (Android, iOS).

Забрать Nightingale, Doodle Devil: Dark Side и бонусы для Firestone: Online Idle RPG можно до 9 октября (18:00 МСК). Следующей бесплатной игрой в EGS станет динамичный экшен-платформер Gravity Circuit.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Funcom отметит исторический успех Dune: Awakening увольнением её разработчиков
Спустя полтора года в раннем доступе нашумевший симулятор «покемонов с пушками» Palworld взял курс на полноценный релиз
Гендиректор Epic Games: в проблемах с оптимизацией игр на Unreal Engine 5 виноват не движок, а разработчики
В Steam и VK Play стартовала открытая «альфа» Ncore — футуристического шутера про гладиаторов далёкого будущего на мультиарене
Нелинейная партийная RPG Starfinder: Afterlight отправит в галактику, где соединились магия и технологии — новый геймплейный трейлер
Starbreeze отменила кооперативный экшен по Dungeons & Dragons ради Payday — «одной из самых знаковых франшиз в игровой индустрии»
Теги: nightingale, inflexion games, симулятор выживания, epic games store, epic games
nightingale, inflexion games, симулятор выживания, epic games store, epic games
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Китай запустил самую мощную в мире центрифугу для экспериментов над пространством и временем
ФИФА анонсировала первую FIFA после ухода Electronic Arts — это футбольная аркада FIFA Heroes для консолей и мобильных телефонов
Funcom отметит исторический успех Dune: Awakening увольнением её разработчиков
На фоне очередного подорожания в Game Pass Ultimate добавили более 45 игр, включая Hogwarts Legacy — полный список новинок
Сэма Альтмана поймали за руку при попытке украсть видеокарту — это самое популярное ИИ-видео в Sora
Epic Games Store устроил раздачу неовикторианского выживания Nightingale от команды бывшего руководителя BioWare 2 ч.
В Steam и VK Play стартовала открытая «альфа» Ncore — футуристического шутера про гладиаторов далёкого будущего на мультиарене 3 ч.
Нелинейная партийная RPG Starfinder: Afterlight отправит в галактику, где соединились магия и технологии — новый геймплейный трейлер 4 ч.
Facebook и Instagram обязали вернуть хронологические ленты в качестве стандартных, но только в Нидерландах 4 ч.
Музыкальные лейблы будут лицензировать контент разработчикам для «этичного» обучения ИИ 4 ч.
Starbreeze отменила кооперативный экшен по Dungeons & Dragons ради Payday — «одной из самых знаковых франшиз в игровой индустрии» 5 ч.
Затраты — выше, безопасность — ниже: Google снова посетовала на заградительное лицензирование Microsoft 5 ч.
YouTube тестирует новый интерфейс мобильного приложения — реакция пользователей ожидаемо негативная 6 ч.
Суд США разрешил прокуратуре взломать Telegram, но у неё не получилось 8 ч.
Павел Дуров открыл в Казахстане лабораторию ИИ и пообещал новые проекты 8 ч.
Microsoft потратит $33 млрд на доступ к 100+ тыс. NVIDIA GB300 в неооблаках, но со временем хочет перейти на свои ИИ-ускорители 35 мин.
В России начались продажи смартфонов Xiaomi 15T и 15T Pro с камерами Leica — от 54 990 рублей 2 ч.
MSI косвенно подтвердила совместимость процессоров AMD Zen 6 с платами AM5 2 ч.
Почти все новые iPhone разошлись лучше ожиданий — только одна модель не снискала популярности 3 ч.
HP представила 49-дюймовый офисный монитор Series 5 Pro с выдвижной веб-камерой и геймерскими характеристиками 3 ч.
Японцы научили ИИ видеть сквозь стены при помощи Wi-Fi 3 ч.
iPhone 17 Pro обвесили кулерами для SSD — и он выдержал стресс-тест почти без тротлинга 4 ч.
Продажи Tesla рванули до исторического рекорда, но впереди — резкий спад 4 ч.
Adata выпустила «неубиваемые» внешние SSD SD820 и SC735 — до 2000 Мбайт/с и до 4 Тбайт 5 ч.
Дата-центр радиотелескопа Square Kilometre Array (SKA) «засадили» сразу в две клетки Фарадея для защиты сверхчувствительных антенн от радиопомех 7 ч.