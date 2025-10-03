В Threads появились «Сообщества» для общения по интересам

Социальная платформа Threads начала глобальное тестирование новой функции «Сообщества», предназначенной для объединения пользователей вокруг общих интересов. Начиная с сегодняшнего дня, участники платформы могут присоединяться к тематическим сообществам, посвящённым, например, профессиональному баскетболу, книгам, сериалам, искусственному интеллекту и другим темам, сообщает The Verge.

Сообщества в Threads работают как отдельные пространства, где отображаются публикации, связанные с конкретной темой, и напоминает каналы на Reddit или сообщества в X. При вступлении в них в пользовательском профиле появится соответствующая метка, которая будет видна другим участникам, а лента этого сообщества закрепится в меню лент пользователя.

Для удобства навигации, если у тематики есть собственное сообщество, слева от его названия будет отображаться значок с тремя точками. Сами же сообщества можно найти через поиск на платформе.

Отмечается, что в будущем разработчики планируют внедрить и другие функции, ориентированные на тематические сообщества. В их числе появятся новые значки, которые будут отмечать самых активных участников, а также доработки алгоритмов ранжирования постов внутри сообществ и в основной рекомендательной ленте «Для вас», чтобы пользователи видели более релевантный контент.