Приложение Sora стала хитом скачиваний в App Store, несмотря на ограниченный доступ

Приложение Sora от OpenAI для ИИ-генерации видео заняло третье место в общем рейтинге App Store США спустя два дня после своего запуска. И это несмотря на то, что доступ к нему возможен только по приглашениям и только пока для пользователей из США и Канады. Согласно данным аналитической компании Appfigures, за первые сутки приложение было скачано 56 000 раз, а всего за два дня набрало около 164 000 установок на iOS.

Источник изображения: OpenAI

Источник изображения: OpenAI

При этом дебют Sora оказался успешнее запусков ряда других ИИ-приложений: он сравнялся с показателями xAI Grok (также 56 000 загрузок в первый день) и значительно опередил Claude компании Anthropic (21 000) и Microsoft Copilot (7000). Однако запуск приложений ChatGPT и Google Gemini показали более высокие результаты — 81 000 и 80 000 загрузок соответственно.

Для сравнения Appfigures провела анализ, учитывая только загрузки из США и Канады, поскольку разные компании использовали разные стратегии географического релиза, например, ChatGPT изначально был доступен только в США, Grok — в США, Австралии и Индии, а у Claude при первом запуске вообще не было заявлено региональных ограничений.

Проведённый анализ также свидетельствуют о высоком интересе к инструментам генерации видео в формате, близком к социальным сетям. Однако некоторые сотрудники OpenAI, как пишет TechCrunch, выражают сомнения в целесообразности таких продуктов, считая, что компания должна сосредоточиться на решении более сложных задач на благо человечества. В то же время другие отмечают, что даже развлекательный контент, например, шуточные дипфейки с генеральным директором OpenAI Сэмом Альтманом (Sam Altman), может рассматриваться как форма пользы для общества.

Источник:

Теги: openai, sora, ии
