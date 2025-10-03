Сегодня 03 октября 2025
МВД РФ считает надёжным хранение фото документов и паролей в облачных хранилищах

МВД РФ считает ненадёжным хранение фото документов и паролей в памяти телефона, поскольку это повышает риск кражи конфиденциальных данных. Оптимальным решением для этого считаются облачные хранилища с двухфакторной аутентификацией и шифрованием. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.

Источник изображения: Glenn Carstens-Peters / Unsplash

Источник изображения: Glenn Carstens-Peters / Unsplash

В ведомстве отметили, что сканы паспорта, СНИЛС, ИНН, водительских прав или банковских карт дают злоумышленникам возможность получения доступа к аккаунтам жертвы утечки данных. Кроме того, они могут быть задействованы для создания фейковых профилей и осуществления мошеннической деятельности.

В МВД также указали на опасность записи паролей и кодов доступа в заметках или мессенджерах. Такие данные в случае попадания в руки злоумышленников позволят им взять под контроль цифровую жизнь жертвы, включая её банковские счета. Для хранения такой информации специалисты рекомендуют задействовать менеджеры паролей или же перенести их в офлайн, например, в записную книжку.

Ещё в МВД напомнили о необходимости регулярной очистки истории сообщений из банковских приложений, поскольку уведомления о переводах и остатках средств на счетах раскрывают финансовые привычки и уровень дохода. Такая информация может облегчить работу мошенников. Личные переписки также нередко содержат номера карт, PIN-коды и ответы на секретные вопросы, т.е. данные, которые часто становятся целью злоумышленников.

Теги: конфиденциальность, информационная безопасность, хранение данных, безопасность, облачное хранилище
