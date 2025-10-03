Intel потеряла душу: кризис в компании вызвала деградация корпоративной культуры

Компания Intel, один из основателей которой Гордон Мур (Gordon Moore) в прошлом веке сформулировал эмпирическое правило, описывающее принцип развития полупроводниковой отрасли, сейчас переживает не самые просты времена, и знакомые с ситуацией «изнутри» источники утверждают, что в этом виноваты и деструктивные изменения в корпоративной культуре, которые происходили с конца прошлого века.

В этом смысле «золотым веком» Intel авторы публикации на страницах Fortune считают период с момента основания компании до ухода с поста генерального директора Энди Гроува (Andy Grove) в 1998 году. Он был третьим по счёту руководителем корпорации и последним подряд генеральным директором, имеющим за плечами богатый инженерный опыт. При нём рабочая атмосфера в Intel была направлена на поощрение инноваций и инициативы, авторы перспективных разработок могли получать щедрые поощрения, причём не только материального характера. Гроув мог подарить им, например, собственноручно подписанную кремниевую пластину с чипами.

Работать в Intel было престижно, в компанию тянулись выпускники лучших вузов и матёрые профессионалы. Не обходилось без «штурмовщины» в периоды реализации важных проектов, но ударный труд руководством поощрялся в форме предоставления дополнительного оплачиваемого отпуска на четыре недели, а сотрудники со стажем работы боле семи лет могли сделать перерыв в карьере на восемь недель.

Энди Гроув оставался на посту председателя совета директоров Intel до 2005 года, а сменивший его на посту генерального директора Крейг Барретт (Craig Barrett) с 1998 года предпочитал сохранять общий вектор развития компании, намеченный предшественником. Около пятнадцати лет назад, уже при Поле Отеллини (Paul Otellini), который не был инженером по образованию, лидерство в технологиях престало быть для Intel приоритетом, на первый план вышли финансовые показатели, и всё это наложилось на череду управленческих ошибок. В частности, Intel тогда отказалась сотрудничать со Стивом Джобсом (Steve Jobs) и его компанией Apple, которая позже стала одной из самых крупных в мире по величине капитализации. В сегменте мобильных процессоров руководство Intel тоже не видело особых перспектив, упустив возможность закрепиться на рынке компонентов для смартфонов.

При Отеллини новаторство и эксперименты уже не поощрялись, а после прихода на пост генерального директора Роберта Суона (Robert Swan) в 2019 году экономия охватывала даже самые пустяковые категории затрат. Сотрудников Intel руководство начало эксплуатировать более интенсивно, при этом не ценя их мнения и вклада в работу, и не очень-то жалуя вознаграждениями и дополнительными отпусками. В последние двенадцать месяцев данное ощущение усилилось до максимального уровня, по мнению некоторых бывших сотрудников Intel.

Масштабные сокращения подрывали дух и создавали пробелы в бизнес-процессах, которые не удавалось быстро и эффективно заполнить. В 2021 году на горизонте забрезжила надежда, поскольку на должность генерального директора Intel был назначен Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger), бывший технический директор компании, обладающий более чем 30-летним опытом работы в инженерной сфере. Он не жалел средств на новые инициативы и смог быстро поднять дух сотрудников, но его стратегия не нравилась совету директоров, который смотрел на растущие расходы с недовольством. Как итог, в прошлом году Гелсингеру пришлось покинуть Intel.

Нынешний глава компании Лип-Бу Тан (Lip-Bu Tan), с одной стороны, обладает обширными связями в отрасли, которые помогают выстраивать отношения с партнёрами. С другой стороны, он входил в совет директоров компании в последние годы, а потому неплохо знаком с общим состоянием бизнеса Intel. Сотрудники компании на условиях анонимности при этом отмечают, что с ними он почти не встречается и не общается, и Тана можно редко застать в окружении коллег. Новости об изменениях в стратегии Intel персонал узнаёт из средств массовой информации, а не от собственного руководства. На словах Тан призывает к сокращению бюрократии и возвращению духа новаторства, но пока плоды его усилий не вполне заметны. Масштабные увольнения и вынужденный союз с Трампом только добавили поводов для недовольства Таном со стороны некоторой части подчинённых. Считается, что Тан слишком сосредоточен на внешних связях Intel и не уделяет достаточно внимания внутренним проблемам компании.

При этом «старожилы» из числа специалистов Intel, как отмечает Fortune, даже после увольнения во многих случаях продолжают общаться не только с бывшими сотрудниками компании, но и с действующими, свободно обмениваясь идеями и новостями. В случае, если их помощь потребуется для очередной попытки возродить Intel, они готовы дать компании ещё один шанс.