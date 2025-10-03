Джефф Безос: ИИ — это «промышленный пузырь», но он поможет человечеству

Искусственный интеллект сейчас представляет собой «промышленный пузырь», но эта технология «реальна», и она принесёт обществу значительную пользу. Такое заявление сделал на конференции в итальянском Турине основатель Amazon Джефф Безос (Jeff Bezos), сообщает CNBC.

Словом «пузырь» обычно характеризуют период завышенных оценок компаний и их акций, оторванных от фундаментальных основ бизнеса. Одним из наиболее известных лопнувших пузырей был крах доткомов в 2000 году, когда рухнула стоимость связанных с интернетом компаний. На мероприятии Italian Tech Week гендиректор холдинга Exor Джон Элканн (John Elkann) поинтересовался у Безоса, есть ли признаки того, что отрасль ИИ является пузырём. «Это своего рода промышленный пузырь», — признал основатель Amazon.

Безос перечислил некоторые отличительные характеристики пузырей, отметив, что на этом этапе «цены акций отрываются от фундаментальных основ» бизнеса. В обществе же царит энтузиазм в отношении технологий, формирующих пузырь, — финансирование получает каждый экспериментальный продукт или идея. «Хорошие идеи и плохие идеи. В этом ажиотаже инвесторам трудно отличить хорошие идеи от плохих. И то же, вероятно, творится и сегодня. Но это не значит, что всё происходящее нереально. ИИ реален, и он изменит каждую отрасль», — заявил Джефф Безос.

Он привёл в пример компанию со штатом из шести человек и миллиардными инвестициями — такой чрезвычайный энтузиазм основатель Amazon назвал необычным, но, тем не менее, бывает и такое, сказал он, хотя и не уточнил название организации. Некоторые пузыри, по его мнению, могут приносить пользу — в качестве положительного примера он назвал бум биотехнологических и фармацевтических компаний. Многие из них обанкротились, но появились и жизненно важные препараты. «Промышленные пузыри не так уж дурны и могут оказаться полезными, когда пыль осядет, и станет видно, кто в выигрыше, обществу эти изобретения будут полезны. То же произойдёт и здесь. Это реально: преимущества ИИ для общества будут колоссальными», — отметил господин Безос.