Google начала продавать запчасти для Pixel 10 и показала, как их ремонтировать

Google совместно с партнёрами из iFixit начала продажу оригинальных запасных частей для смартфонов серии Pixel 10, что позволит владельцам и сторонним ремонтным мастерским самостоятельно проводить восстановление устройств. Анализ цен показал разнонаправленную динамику стоимости ключевых компонентов по сравнению с предыдущим поколением.

Экран для старшей модели Pixel 10 Pro подорожал, что объясняется использованием более совершенной панели с увеличенной яркостью. Заднее стекло для этой модели стало дороже на $7, предположительно из-за добавления магнитов для стандарта беспроводной зарядки Qi2. При этом батарея для подешевела на $10, а основная задняя камера стала дешевле на $60. Как пишет 9to5Google, такое снижение стоимости камеры может быть связано с применением тех же сенсоров, что и раньше, несмотря на улучшенную оптическую стабилизацию изображения.

В базовой модели Pixel 10 также отмечено подорожание дисплея, при этом стоимость заднего стекла выросла более значительно — на $30. Комплект задних камер для обычного Pixel 10 неожиданно сохранил цену в $159,99, несмотря на появление ещё одной камеры (с телеобъективом). Для всех устройств, включая Pixel 10 Pro XL, компания опубликовала подробные руководства по ремонту.

Отдельно сообщается, что 16 октября в фирменном магазине Google в США состоится мероприятие под названием «День образования: создаём наши продукты для долговечности через ремонтопригодность», приуроченное к Международному дню ремонта. Организаторами выступают Google, iFixit и uBreakiFix. Как заявили партнёры, в программу войдут демонстрация ремонта, дискуссии с экспертами и практические занятия, нацеленные на информирование потребителей, представителей медиа и законодателей о важности и доступности ремонта продукции. В частности, запланированы live-демонстрации стандартных ремонтных операций для смартфонов Pixel, часов Pixel Watch и наушников Pixel Buds.