«Делаем всё, чтобы каждый покупатель игры был в восторге»: амбициозная песочница с тотальными разрушениями Kingmakers не выйдет 8 октября

Издательство tinyBuild и разработчики из американской студии Redemption Road Games объявили, что их средневековая песочница Kingmakers не выйдет 8 октября в раннем доступе Steam и Epic Games Store, как предполагал майский анонс.

По словам разработчиков, на перенос раннего доступа Kingmakers пришлось пойти, потому что в настоящее время игра не дотягивает до уровня полировки, при котором за неё можно просить деньги.

«Мы делаем всё, чтобы каждый покупатель игры был в восторге и чувствовал, что не зря потратил деньги. И хотим, чтобы это касалось не только тех, у кого топовые машины, но и владельцев ПК, видавших лучшие времена», — объяснили авторы.

Новой даты выхода у Kingmakers пока нет, но в ближайшее время команда собирается провести получасовую геймплейную демонстрацию, на которой расскажет обо всём, чем занималась в последнее время.

По сюжету для изменения хода кровопролитной войны и предотвращения апокалипсиса игроки должны отправиться на 500 лет в прошлое, в средневековую Англию, с арсеналом современного оружия.

Разработчики уверяют, что создают невероятно амбициозную и бескомпромиссную игру, у которой нет аналогов на современном рынке в плане геймплея, масштаба и интерактивности.

Обещают кооператив на четверых, тотальные разрушения, личное участие в битвах на десятки тысяч солдат с ИИ нового поколения, 60 кадров/с даже на средних ПК без апскейлеров и поддержку русского языка.