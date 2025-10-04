Китай запустит эксплуатацию подводных центров обработки данных с целью снижения углеродных выбросов

Затраты на энергоснабжение мощных центров обработки данных велики ещё и по той причине, что им требуется серьёзное охлаждение, и в целом обеспечение таких объектов электроэнергией увеличивает углеродные выбросы в атмосферу. Китайские разработчики пытаются снизить это пагубное влияние за счёт создания подводных центров обработки данных.

Производитель различного морского оборудования Highlander в сотрудничестве со строительными компаниями в Шанхае пытается создать погружной центр обработки данных, который смог бы работать в море у берегов Шанхая. Его конструкция напоминает огромную жёлтую бочку с порталом для подключения необходимых коммуникаций. Подводные центры обработки данных, по мнению участников эксперимента, имеют важное преимущество, поскольку могут охлаждаться океанскими течениями.

Microsoft ещё в 2018 году испытала подобное решение у берегов Шотландии, но китайский проект, который будет запущен в середине этого месяца, готов работать на коммерческой основе. Клиентами подводного ЦОД в Шанхае готовы стать оператор связи China Telecom и одна из местных компаний ИИ-сектора с государственным участием. По словам вице-президента Highlander, подводные ЦОД позволяют сократить расходы энергии на своё охлаждение на величину до 90 %.

Highlander в 2022 году получила от властей Китая субсидии в размере $5,62 млн на реализацию схожего проекта в провинции Хайнань, который до сих пор функционирует. Как отмечают специалисты Highlander, с точки зрения технической реализации подобные проекты обычно таят больше трудностей, чем ожидается изначально. Высокая стоимость и потенциальное влияние на экологию моря являются факторами, которые пока сдерживают широкое распространение подводных центров обработки данных.

Шанхайский проект Highlander будет более 95 % электроэнергии, необходимой для своей работы, получать от ветряных источников генерации. При создании герметичной капсулы корпуса ЦОД важно обеспечить защиту от длительного воздействия солёной воды, которая вызывает коррозию. Highlander покрывает стальной корпус капсулы специальным составом на основе частиц стекла. На поверхности моря расположится шлюзовой отсек, который будет перемещать обслуживающий персонал до погружённой в море капсулы ЦОД при помощи специального лифта.

Примечательно, что японским учёным уже удалось найти специфические уязвимости подводных ЦОД с точки зрения информационной безопасности. Как выясняется, злоумышленники могут атаковать их при помощи звуковых волн, распространяемых в воде. Экологи озабочены тем, что выделяемое подводным ЦОД тепло может оказывать влияние на экосферу в окрестностях. Часть обитателей моря при изменении температурного режима может переселиться в более прохладные районы, тогда как теплолюбивые соседи займут их место. Конечный эффект подобной миграции морской фауны предугадать сложно. Влияние этого фактора на экологию заметно усилится по мере масштабирования вычислительных мощностей в конкретном районе акватории. Скорее всего, подводные ЦОД не заменят собой наземные полностью, а будут уживаться с ними, как считают эксперты.