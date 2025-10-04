Сегодня 04 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости окружающая среда Китай запустит эксплуатацию подводных це...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Китай запустит эксплуатацию подводных центров обработки данных с целью снижения углеродных выбросов

Затраты на энергоснабжение мощных центров обработки данных велики ещё и по той причине, что им требуется серьёзное охлаждение, и в целом обеспечение таких объектов электроэнергией увеличивает углеродные выбросы в атмосферу. Китайские разработчики пытаются снизить это пагубное влияние за счёт создания подводных центров обработки данных.

Источник изображения: Microsoft

Источник изображения: Microsoft

Производитель различного морского оборудования Highlander в сотрудничестве со строительными компаниями в Шанхае пытается создать погружной центр обработки данных, который смог бы работать в море у берегов Шанхая. Его конструкция напоминает огромную жёлтую бочку с порталом для подключения необходимых коммуникаций. Подводные центры обработки данных, по мнению участников эксперимента, имеют важное преимущество, поскольку могут охлаждаться океанскими течениями.

Microsoft ещё в 2018 году испытала подобное решение у берегов Шотландии, но китайский проект, который будет запущен в середине этого месяца, готов работать на коммерческой основе. Клиентами подводного ЦОД в Шанхае готовы стать оператор связи China Telecom и одна из местных компаний ИИ-сектора с государственным участием. По словам вице-президента Highlander, подводные ЦОД позволяют сократить расходы энергии на своё охлаждение на величину до 90 %.

Highlander в 2022 году получила от властей Китая субсидии в размере $5,62 млн на реализацию схожего проекта в провинции Хайнань, который до сих пор функционирует. Как отмечают специалисты Highlander, с точки зрения технической реализации подобные проекты обычно таят больше трудностей, чем ожидается изначально. Высокая стоимость и потенциальное влияние на экологию моря являются факторами, которые пока сдерживают широкое распространение подводных центров обработки данных.

Шанхайский проект Highlander будет более 95 % электроэнергии, необходимой для своей работы, получать от ветряных источников генерации. При создании герметичной капсулы корпуса ЦОД важно обеспечить защиту от длительного воздействия солёной воды, которая вызывает коррозию. Highlander покрывает стальной корпус капсулы специальным составом на основе частиц стекла. На поверхности моря расположится шлюзовой отсек, который будет перемещать обслуживающий персонал до погружённой в море капсулы ЦОД при помощи специального лифта.

Примечательно, что японским учёным уже удалось найти специфические уязвимости подводных ЦОД с точки зрения информационной безопасности. Как выясняется, злоумышленники могут атаковать их при помощи звуковых волн, распространяемых в воде. Экологи озабочены тем, что выделяемое подводным ЦОД тепло может оказывать влияние на экосферу в окрестностях. Часть обитателей моря при изменении температурного режима может переселиться в более прохладные районы, тогда как теплолюбивые соседи займут их место. Конечный эффект подобной миграции морской фауны предугадать сложно. Влияние этого фактора на экологию заметно усилится по мере масштабирования вычислительных мощностей в конкретном районе акватории. Скорее всего, подводные ЦОД не заменят собой наземные полностью, а будут уживаться с ними, как считают эксперты.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Microsoft: переход ЦОД к СЖО снижает выбросы на 21 %
Тайваньцы предложили топить батареи электромобилей для лучшего охлаждения и ускорения зарядки
Всё больше дата-центров отдают избыточное тепло на нужды отопления, но пока такие системы дороги, а иногда даже бессмысленны
Создание орбитальных центров обработки данных станет возможным через десять лет, как считает Джефф Безос
В Китае собрали крупнейший в мире плавучий ветрогенератор — его ротор охватывает площадь семи футбольных полей
В MIT на порядок улучшили батарею из бетона — фундамент сможет питать дом в течение суток и дольше
Теги: китай, китайские технологии, цод, подводный
китай, китайские технологии, цод, подводный
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
В MIT на порядок улучшили батарею из бетона — фундамент сможет питать дом в течение суток и дольше
«Выглядит словно Demon's Souls на движке Doom»: сюрреалистический шутер Mohrta получил новый геймплейный трейлер и дату выхода в Steam
«Джеймс Уэбб» запечатлел во всех деталях джет чёрной дыры M87* — «световой меч», длиною в тысячи световых лет
Starbreeze в честь второй годовщины Payday 3 объявила об отмене обещанного офлайн-режима, о котором фанаты просили с самого релиза
Google начала продавать запчасти для Pixel 10 и показала, как их ремонтировать
OpenAI предложит правообладателям механизмы монетизации использования их персонажей пользователями Sora при генерации видео 5 мин.
Новая статья: Hades II — титан вне времени. Рецензия 9 ч.
«Делаем всё, чтобы каждый покупатель игры был в восторге»: амбициозная песочница с тотальными разрушениями Kingmakers не выйдет 8 октября 10 ч.
Безумный роглайк Megabonk в духе Vampire Survivors уже стал хитом Steam — миллион проданных копий за две недели 11 ч.
ИИ-браузер Comet заставили воровать письма из Gmail и другие данные — в Perplexity только отмахнулась 12 ч.
Геймерскую мышь превратили в шпионский микрофон для прослушки пользователей 12 ч.
Облачный игровой сервис Xbox Cloud Gaming скоро станет бесплатным, но есть нюанс 13 ч.
Слухи: ремейк культовой Halo: Combat Evolved создаётся на гибридном движке при участии студии в ответе за The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered 14 ч.
Microsoft устранила ещё два препятствия, мешавших обновиться до Windows 11 25H2 14 ч.
Google объяснила, как Android будет блокировать приложения от непроверенных разработчиков — и как это обойти 15 ч.
Властям США придётся ответить в суде за повышение стоимости рабочих виз H-1B до $100 000 30 мин.
Китай запустит эксплуатацию подводных центров обработки данных с целью снижения углеродных выбросов 2 ч.
Создание орбитальных центров обработки данных станет возможным через десять лет, как считает Джефф Безос 2 ч.
В южнокорейском Тэджоне загорелся уже второй ЦОД за неделю, сразу после инспекции пожарных — виноватым снова назначили ИБП 9 ч.
В Китае собрали крупнейший в мире плавучий ветрогенератор — его ротор охватывает площадь семи футбольных полей 12 ч.
Samsung представит гарнитуру смешанной реальности на Android XR уже в этом месяце 13 ч.
Thermal Grizzly представила эффективные термопрокладки Minus Pad extreme 2 и очень пластичные Minus Pad High Compression 14 ч.
Kodak впервые за годы выпустила новые плёнки Kodacolor — и сама займётся их продажей 14 ч.
До 2,8 МВт за 45 с: Rolls-Royce представила газовый генератор mtu 20V4000 L64 для дата-центров 16 ч.
UKPN начнёт отапливать дома британских малоимущих кластерами из сотен Raspberry Pi 16 ч.