Властям США придётся ответить в суде за повышение стоимости рабочих виз H-1B до $100 000

Представители администрации президента США Дональда Трампа (Donald Trump) в прошлом месяце неожиданно ввели новое требование для работодателей, которые привлекают персонал из-за рубежа. За желающих впервые получить визы типа H-1B их будущим работодателям придётся выложить по $100 000. Это решение властей США будет оспорено в суде.

По крайней мере, как отмечает The Wall Street Journal, профсоюзы и представители медицинских организаций в США объединили усилия для подачи иска в Окружном суде Калифорнии, в котором требуют блокировать данные изменения в иммиграционном законодательстве страны. По словам представителей истцов, президент Трамп не имел права единолично вносить подобные изменения без предварительного одобрения со стороны Конгресса. Кроме того, истцы делают упор на нарушение процедуры введения подобных изменений в целом, которые подразумевают и этап публичных слушаний, способный длится месяцами.

По словам авторов инициативы, президент Трамп в данном случае пренебрёг конституционными полномочиями Конгресса США и превысил собственные полномочия. Напомним, резкое заявление Трампа по поводу необходимости платить по $100 000 за каждого соискателя виз типа H-1B наделало немало паники, поскольку американские работодатели начали требовать от своих иностранных сотрудников немедленно вернуться в США и отказаться от всех зарубежных поездок. Как выяснилось позже, новый порядок распространяется только на лиц, впервые получающих визы, но большинство компаний предпочло в конкретный момент перестраховаться с отзывом находящихся за пределами США сотрудников.

Примечательно, что иск к американскому правительству выдвинули представители сферы медицины, образования и ряд религиозных организаций, а не крупные корпорации, поскольку для мелких игроков рынка труда предложенная плата по $100 000 за визу является более весомым обременением, чем для техногигантов. В целом, действующая администрация США за время своей работы в нынешнем составе столкнулась уже с 400 судебными исками, касающимися не только иммиграционной политики, но и проводимых реформ в целом. Многие из этих исков как раз указывают на то, что президент Трамп превысил свои конституционные полномочия.

До сих пор для получения многолетней рабочей визы H-1B соискателю сперва нужно было заплатить $215 за право участие в розыгрыше, ещё $5000 нужно было заплатить за её оформление, и это без учёта услуг юристов. Верховный суд США в июне запретил федеральным судьям блокировать действия администрации президента на уровне всей страны, но противники действий Трампа начали использовать другую юридическую тактику и не отказались от своих намерений оспаривать решения действующего президента США.