Сегодня 04 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Шифрование и защита данных Хакеры заявили о краже миллиарда записей...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Хакеры заявили о краже миллиарда записей у клиентов Salesforce — та всё отрицает

Известная хакерская группировка, состоящая преимущественно из англоязычных участников, запустила вымогательский веб-сайт с угрозами опубликовать около 1 млрд записей, украденных у компаний, хранящих контакты своих клиентов в облачных базах данных Salesforce.

Источник изображения: Desola Lanre-Ologun / unsplash.com

Источник изображения: Desola Lanre-Ologun / unsplash.com

Не имеющее жёсткой организации сообщество киберпреступников, известное под названиями Lapsus$, Scattered Spider и ShinyHunters, запустило ресурс под названием Scattered LAPSUS$ Hunters. Его цель — заставить потерпевших заплатить выкуп, чтобы украденные данные не попали в интернет. «Свяжитесь с нами, чтобы восстановить контроль над управлением данными и не допустить публичного раскрытия вашей информации. Не попадите в новостные заголовки. Все обращения потребуют строгой верификации и будут обрабатываться с осторожностью», — говорится на сайте.

Источник изображения: techcrunch.com

Источник изображения: techcrunch.com

Взлом своих ресурсов подтвердили, в частности, Google, страховой гигант Allianz Life, модный конгломерат Kering, авиакомпания Qantas, группа автопроизводителей Stellantis, кредитное бюро TransUnion и платформа управления персоналом Workday. На хакерском сайте также указаны служба доставки FedEx, видеоплатформа Hulu (входит в Disney) и Toyota Motors — от них комментариев не последовало. Кроме того, «есть множество других компаний, которые не были включены в список», заявил представитель ShinyHunters ShinyHunters ресурсу TechCrunch.

На сайте содержится призыв выплатить выкуп и к самой Salesforce, а также угроза, что в противном случае «будут опубликованы данные всех ваших клиентов». Это даёт основания предположить, что компания с вымогателями пока на связь не выходила. Об инциденте в Salesforce знают, но действовать не спешат. «Наши данные указывают, что эти попытки связаны с прошлыми или неподтверждёнными инцидентами, и мы продолжаем оказывать поддержку потерпевшим клиентам. На данный момент нет никаких признаков того, что платформа Salesforce была скомпрометирована, и эти действия не связаны с какой-либо известной уязвимостью в наших технологиях»,— гласит заявление компании.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Хакеры нарушили работу европейских аэропортов, взломав софт для регистрации пассажиров
Jaguar Land Rover уже три недели не может запустить информационные системы после хакерского взлома
Учёные на коленке собрали радарную прослушку смартфонов — перехват работает на расстоянии до 3 м
ИИ-браузер Comet заставили воровать письма из Gmail и другие данные — в Perplexity только отмахнулась
Геймерскую мышь превратили в шпионский микрофон для прослушки пользователей
Обнаружена уязвимость, которая ставит под угрозу пользователей всех игр на Unity с 2017 года
Теги: salesforce, хакеры, взлом, вымогатели
salesforce, хакеры, взлом, вымогатели
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
В MIT на порядок улучшили батарею из бетона — фундамент сможет питать дом в течение суток и дольше
Strava обвинила Garmin в нарушении патентов и требует запретить продажу её часов и велокомпьютеров
Kodak впервые за годы выпустила новые плёнки Kodacolor — и сама займётся их продажей
Безумный роглайк Megabonk в духе Vampire Survivors уже стал хитом Steam — миллион проданных копий за две недели
«Джеймс Уэбб» запечатлел во всех деталях джет чёрной дыры M87* — «световой меч», длиною в тысячи световых лет
Хакеры заявили о краже миллиарда записей у клиентов Salesforce — та всё отрицает 23 мин.
Роскомнадзор обязал добавить своего бота в администраторы всех Telegram-каналов от 10 000 подписчиков 26 мин.
Sora поделится прибылью — OpenAI предложит роялти за использование персонажей Disney и других 4 ч.
Новая статья: Hades II — титан вне времени. Рецензия 12 ч.
«Делаем всё, чтобы каждый покупатель игры был в восторге»: амбициозная песочница с тотальными разрушениями Kingmakers не выйдет 8 октября 13 ч.
ИИ-браузер Comet заставили воровать письма из Gmail и другие данные — в Perplexity только отмахнулась 15 ч.
Геймерскую мышь превратили в шпионский микрофон для прослушки пользователей 15 ч.
Облачный игровой сервис Xbox Cloud Gaming скоро станет бесплатным, но есть нюанс 16 ч.
Слухи: ремейк культовой Halo: Combat Evolved создаётся на гибридном движке при участии студии в ответе за The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered 17 ч.
Microsoft устранила ещё два препятствия, мешавших обновиться до Windows 11 25H2 17 ч.
Учёные создали настольный детектор гравитационных волн, способный «разглядеть» слепую зону Вселенной 37 мин.
Взлетевшая до $100 000 цена на визы для инженеров довела администрацию Трампа до суда 4 ч.
Китай погрузит дата-центры под воду, чтобы Земля стала чище 5 ч.
На орбите появятся гигантские дата-центры для ИИ в течение десяти лет, уверен Джефф Безос 5 ч.
В южнокорейском Тэджоне загорелся уже второй ЦОД за неделю, сразу после инспекции пожарных — виноватым снова назначили ИБП 12 ч.
Google начала продавать запчасти для Pixel 10 и показала, как их ремонтировать 12 ч.
В Китае собрали крупнейший в мире плавучий ветрогенератор — его ротор охватывает площадь семи футбольных полей 15 ч.
Samsung представит гарнитуру смешанной реальности на Android XR уже в этом месяце 16 ч.
Thermal Grizzly представила эффективные термопрокладки Minus Pad extreme 2 и очень пластичные Minus Pad High Compression 17 ч.
До 2,8 МВт за 45 с: Rolls-Royce представила газовый генератор mtu 20V4000 L64 для дата-центров 19 ч.