Хакеры заявили о краже миллиарда записей у клиентов Salesforce — та всё отрицает

Известная хакерская группировка, состоящая преимущественно из англоязычных участников, запустила вымогательский веб-сайт с угрозами опубликовать около 1 млрд записей, украденных у компаний, хранящих контакты своих клиентов в облачных базах данных Salesforce.

Не имеющее жёсткой организации сообщество киберпреступников, известное под названиями Lapsus$, Scattered Spider и ShinyHunters, запустило ресурс под названием Scattered LAPSUS$ Hunters. Его цель — заставить потерпевших заплатить выкуп, чтобы украденные данные не попали в интернет. «Свяжитесь с нами, чтобы восстановить контроль над управлением данными и не допустить публичного раскрытия вашей информации. Не попадите в новостные заголовки. Все обращения потребуют строгой верификации и будут обрабатываться с осторожностью», — говорится на сайте.

Взлом своих ресурсов подтвердили, в частности, Google, страховой гигант Allianz Life, модный конгломерат Kering, авиакомпания Qantas, группа автопроизводителей Stellantis, кредитное бюро TransUnion и платформа управления персоналом Workday. На хакерском сайте также указаны служба доставки FedEx, видеоплатформа Hulu (входит в Disney) и Toyota Motors — от них комментариев не последовало. Кроме того, «есть множество других компаний, которые не были включены в список», заявил представитель ShinyHunters ShinyHunters ресурсу TechCrunch.

На сайте содержится призыв выплатить выкуп и к самой Salesforce, а также угроза, что в противном случае «будут опубликованы данные всех ваших клиентов». Это даёт основания предположить, что компания с вымогателями пока на связь не выходила. Об инциденте в Salesforce знают, но действовать не спешат. «Наши данные указывают, что эти попытки связаны с прошлыми или неподтверждёнными инцидентами, и мы продолжаем оказывать поддержку потерпевшим клиентам. На данный момент нет никаких признаков того, что платформа Salesforce была скомпрометирована, и эти действия не связаны с какой-либо известной уязвимостью в наших технологиях»,— гласит заявление компании.