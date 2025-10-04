Продажи смартфонов в России рухнули на четверть — хуже было только во втором квартале 2022 года

По итогам III квартала 2025 года в России продано на 20 % меньше смартфонов, чем за аналогичный период прошлого года; падение продаж в денежном выражении составило 25 %, сообщают «Известия» со ссылкой на данные крупных розничных сетей. Более резкое падение спроса отмечалось лишь во II квартале 2022 года, когда из страны ушли несколько крупных производителей.

С июля по сентябрь 2025 года в России продано 6,2 млн смартфонов на 140 млрд рублей, подсчитали в МТС. Это соответствует падению продаж на 19 % в единицах и на 23 % в деньгах в годовом исчислении; средний чек снизился с 23,6 до 22,5 тыс. рублей. «В целом рынок движется в сторону рационального потребления, так как спрос преимущественно преобладает в более бюджетном сегменте и стабильно растёт интерес к китайским брендам», — прокомментировали происходящее в МТС. Больше всего смартфонов в России продала Xiaomi, занявшая 21 % рынка; вторыми и третьими стали бренды Realme и Tecno — у них по 13 %. В денежном выражении Xiaomi лишь третья с 14 %; лидерами здесь остаются ушедшие из России Apple (24 %) и Samsung (23 %).

Тенденцию подтвердили в «Холодильник.ру» и «М.видео-Эльдорадо» — в последней сокращение рынка оценили в 20 % в штучном выражении и 25 % в деньгах. «Динамика связана с охлаждением потребительского спроса на фоне привлекательных ставок по депозитам и сокращения объёмов банковского кредитования, а также со смещением среднего чека в сторону более доступных моделей», — пояснили в компании. Те же причины привели и в дистрибьюторе diHouse.

Настолько резкое падение спроса можно сравнить разве что со II кварталом 2022 года, массовым уходом компаний из России и экономической турбулентностью, говорят опрошенные «Известиями» эксперты. Третий квартал обычно выступает сезоном новинок, но в текущем году российскому рынку смартфонов это не помогло. Те россияне, что раньше покупали смартфоны по 100 тыс. рублей, перешли на модели по 50 тыс. Эксперты разошлись в оценке динамики по сверхбюджетному сегменту смартфонов до 10 тыс. рублей — осторожнее всех выразились в «МегаФоне», где констатировали здесь более низкое замедление спроса.

Зато на «Авито» новых смартфонов в III квартале этого года продали на 13 % больше, чем за аналогичный период прошлого года — здесь спрос растёт и на премиальные модели. О положительной динамике сообщили и в Wildberries, где новинки появляются одновременно со стартом мировых продаж, а конкуренция между продавцами способствует удержанию адекватных цен.

По итогам года динамика продаж смартфонов останется отрицательной — они снизятся на 15–18 % в количественном и примерно на 20 % в денежном выражении, прогнозируют в «Холодильник.ру». Из-за высокой ключевой ставки Банка России потребителям выгоднее сберегать средства, а не тратить их на электронику, так что предпосылки для роста продаж смартфонов пока отсутствуют, отмечают отраслевые эксперты. Однако окончательные итоги будут зависеть от IV квартала и особенно от предновогодних продаж.