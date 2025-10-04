Сегодня 04 октября 2025
Орбита станет вдвое безопаснее, если убрать всего 50 объектов — две трети из них запустили СССР и Россия

Из всех объектов, относящихся к космическому мусору, наибольшую угрозу представляют фрагменты аппаратов, запущенных до 2000 года, заявил старший научный сотрудник американской компании LeoLabs Даррен Макнайт (Darren McKnight) в ходе выступления на Международном конгрессе астронавтики в Сиднее. Удалив с орбиты 50 объектов, можно вдвое снизить опасность, исходящую от космического мусора, считает он.

Источник изображений: NASA / unsplash.com

Источник изображений: NASA / unsplash.com

Учёный подготовил список из 50 наиболее опасных объектов космического мусора, находящихся на низкой околоземной орбите на высоте от 700 до 1000 км над Землёй и движущихся со скоростью около 8 км/с. 76 % указанных в этом списке объектов были запущены в прошлом веке, и 88 % из них являются корпусами ракет. Столкновение таких объектов на орбитальной скорости может породить огромное количество обломков и запустить цепную реакцию последующих столкновений, образуя ещё большее число фрагментов космического мусора, которые могут оставаться на орбите сотни лет.

В списке 50 самых опасных объектов по версии Макнайта 34 были запущены СССР и Россией, ещё 10 запустил Китай, за три ответственность несут США, 2 являются европейскими и 1 — японским. Десятка «лидеров» выглядит так:

  1. российская ракета «Зенит-2» (SL-16 по классификации НАТО), запущенная в 2004 году;
  2. европейский спутник Envisat — 2002 год;
  3. японская ракета H-II — 1996 год;
  4. китайская ракета CZ-2C — 2013 год;
  5. советская ракета «Космос-3М» (SL-8) — 1985 год;
  6. советская ракета «Зенит-2» (SL-16) — 1988 год;
  7. российский спутник «Космос-2237» — 1993 год;
  8. российский спутник «Космос-2334» — 1996 год;
  9. советская ракета «Зенит-2» (SL-16) — 1988 год;
  10. китайская ракета CZ-2D — 2019 год.

Первую версию списка Макнайт опубликовал в 2020 году. Сейчас учёный проанализировал последствия возможных столкновений объектов космического мусора, если наиболее опасные из них удалить с орбиты. По его расчётам, если отправить миссию для поиска и удаления всех 50 объектов, общий риск столкновений снизится на 50 %, а исчезновение 10 самых опасных уменьшит риск на 30 %. Засорение орбиты, по словам учёного, не прекращается и сейчас: только с 1 января 2024 года на орбите появились 26 корпусов ракет, которые останутся там более чем на 25 лет. Этот срок установлен Межведомственным координационным комитетом по космическому мусору, в который входят представители США, Китая, России, Европы, Индии и Японии. Если объект находится на низкой орбите достаточно долго, то менее чем через 25 лет он из-за аэродинамического сопротивления войдёт в атмосферу и сгорит.

Власти США и Европы уже обязывают космических операторов оставлять верхние ступени ракет на достаточно низких высотах, чтобы они естественным образом сходили с орбиты, либо делать это целенаправленно — как часто поступает SpaceX со своими Falcon 9. Примечательно, что 21 из 26 новых опасных объектов запустил Китай — средняя масса каждого из них превышает 4 тонны. Ещё два запустили США, по одному — Россия, Индия и Иран. Невесёлая тенденция, по мнению экспертов, сохранится, поскольку Китай уже начал развёртывание на низкой орбите спутниковых группировок связи Guowang и Thousand Sails, которые могут насчитывать тысячи аппаратов. Есть версия, что это будут небольшие спутники, способные уклоняться от космического мусора, но Китай этого не подтвердил. При этом разгонные ступени большинства ракет, запускающих эти аппараты, остаются на орбите и, вопреки международным нормам, пробудут там более 25 лет. Для формирования таких группировок потребуется несколько сотен ракет, и перспектива накопления мусора в таких масштабах вызывает у учёных серьёзную тревогу.

У космических операторов есть веские причины оставлять верхние ступени ракет на орбите. Некоторые старые модели китайских ракет просто не способны повторно запускать двигатели в космосе. Даже если такая возможность существует, требуется обеспечить запас топлива для сведения ракеты с орбиты, а это можно сделать лишь за счёт уменьшения полезной нагрузки — в частности, количества спутников. В XXI веке Китай произвёл больше космического мусора, чем все остальные страны вместе взятые. Пекин также обеспокоен этой проблемой и уже испытывает технологии захвата мусора на орбите, но в США видят в них военную угрозу, поскольку эти технологии могут использоваться и для уничтожения спутников. Решением задачи занимается и японская компания Astroscale, которой уже удалось добиться некоторых успехов. Однако, пока учёные обсуждают, как удалить хотя бы 10–20 старых объектов, только за последние два года появилось 26 новых.

Источник:

Теги: космос, космический мусор, орбита
