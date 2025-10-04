Один из самых редких Intel Pentium 4 показался на фото

В социальных сетях появились изображения процессора Intel времён заката эпохи Pentium 4. Это инженерный образец с тактовой частотой 4 ГГц и прежде сведений о таких процессорах не поступало. Один из пользователей платформы Reddit опубликовал снимки самого чипа и информации о нём из программы CPU-Z.

Утилита CPU-Z идентифицировала процессор как Intel Pentium Extreme Edition 980, но из-за особенностей программы и её базы данных он не смог пройти проверку корректно. Инициатор расследования попытался выяснить о чипе больше в нескольких разделах Reddit. Единственные сведения, которыми он первоначально располагал, были написаны маркером на крышке самого процессора — номер модели и тактовая частота 4 ГГц.

Сообщество Reddit пришло к выводу, что редкий экземпляр процессора семейства Presler поколения NetBurst был выдан сотруднику Intel во временное пользование. Такие чипы встречаются значительно реже, чем более распространённые инженерные образцы, и контроль за ними должен был быть строже. Однако на практике из-за массовых увольнений в компании надзор за использованием подобных экземпляров практически прекратился.

В серийное производство эта модель, которая могла бы возглавить линейку NetBurst, так и не поступила — и тому было несколько причин, в первую очередь ограничения по температуре и энергоэффективности. К тому моменту руководство компании переключило внимание на новую линейку Core 2, построенную на базе мобильной архитектуры Core. Intel начала делать ставку на повышение производительности на ватт, а архитектура NetBurst вскоре перекочевала в сегмент начального уровня.