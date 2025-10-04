Сегодня 04 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости процессоры Один из самых редких Intel Pentium 4 пок...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Один из самых редких Intel Pentium 4 показался на фото

В социальных сетях появились изображения процессора Intel времён заката эпохи Pentium 4. Это инженерный образец с тактовой частотой 4 ГГц и прежде сведений о таких процессорах не поступало. Один из пользователей платформы Reddit опубликовал снимки самого чипа и информации о нём из программы CPU-Z.

Источник изображений: reddit.com

Источник изображений: reddit.com

Утилита CPU-Z идентифицировала процессор как Intel Pentium Extreme Edition 980, но из-за особенностей программы и её базы данных он не смог пройти проверку корректно. Инициатор расследования попытался выяснить о чипе больше в нескольких разделах Reddit. Единственные сведения, которыми он первоначально располагал, были написаны маркером на крышке самого процессора — номер модели и тактовая частота 4 ГГц.

Сообщество Reddit пришло к выводу, что редкий экземпляр процессора семейства Presler поколения NetBurst был выдан сотруднику Intel во временное пользование. Такие чипы встречаются значительно реже, чем более распространённые инженерные образцы, и контроль за ними должен был быть строже. Однако на практике из-за массовых увольнений в компании надзор за использованием подобных экземпляров практически прекратился.

В серийное производство эта модель, которая могла бы возглавить линейку NetBurst, так и не поступила — и тому было несколько причин, в первую очередь ограничения по температуре и энергоэффективности. К тому моменту руководство компании переключило внимание на новую линейку Core 2, построенную на базе мобильной архитектуры Core. Intel начала делать ставку на повышение производительности на ватт, а архитектура NetBurst вскоре перекочевала в сегмент начального уровня.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Intel потеряла душу: кризис в компании вызвала деградация корпоративной культуры
За месяц акции Intel выросли в цене на 50 %, доля правительства США стоит $16 млрд
Intel пообещала не сворачивать стройку заводов в Огайо, несмотря на перенос сроков
Fujitsu внедрит технологии Nvidia в суперкомпьютеры на собственных процессорах
Microsoft мечтает об отказе от чипов Nvidia и AMD в пользу собственных чипов, но не скоро
MSI косвенно подтвердила совместимость процессоров AMD Zen 6 с платами AM5
Теги: intel, pentium, процессор
intel, pentium, процессор
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Strava обвинила Garmin в нарушении патентов и требует запретить продажу её часов и велокомпьютеров
«Выглядит словно Demon's Souls на движке Doom»: сюрреалистический шутер Mohrta получил новый геймплейный трейлер и дату выхода в Steam
Один из самых редких Intel Pentium 4 показался на фото
Google объяснила, как Android будет блокировать приложения от непроверенных разработчиков — и как это обойти
Устройство Ampinel добавит видеокартам то, чего лишила их Nvidia — балансировку питания для защиты от расплавления
Классическую «Змейку» встроили в адресную строку браузера — хватило JavaScript и шрифта Брайля 2 ч.
Принудительное отделение рекламного бизнеса Google может сломать рекламу в интернете — по мнению самой Google 2 ч.
Discord взломали: хакеры похитили личные данные пользователей и «немного» сканов паспортов 6 ч.
Хакеры заявили о краже миллиарда записей у клиентов Salesforce — та всё отрицает 7 ч.
Роскомнадзор обязал добавить своего бота в администраторы всех Telegram-каналов от 10 000 подписчиков 7 ч.
Sora поделится прибылью — OpenAI предложит роялти за использование персонажей Disney и других 10 ч.
Новая статья: Hades II — титан вне времени. Рецензия 18 ч.
«Делаем всё, чтобы каждый покупатель игры был в восторге»: амбициозная песочница с тотальными разрушениями Kingmakers не выйдет 8 октября 19 ч.
Безумный роглайк Megabonk в духе Vampire Survivors уже стал хитом Steam — миллион проданных копий за две недели 20 ч.
ИИ-браузер Comet заставили воровать письма из Gmail и другие данные — в Perplexity только отмахнулась 21 ч.
Caviar представила спецверсии iPhone 17 Pro Victory Collection по цене от 629 000 рублей 8 мин.
«Моё кунг-фу сильнее твоего»: робот Tesla Optimus сам научился боевым приёмам и это только начало 48 мин.
Разработчиков квантовых компьютеров заливают деньгами — их акции взлетели на 20 % за неделю 3 ч.
Орбита станет вдвое безопаснее, если убрать всего 50 объектов — две трети из них запустили СССР и Россия 4 ч.
SpaceX Falcon 9 совершила 125-й полёт в этом году — весь остальной мир выполнил меньше пусков 5 ч.
Основатель Amazon пророчит эпоху космических ЦОД гигаваттного масштаба 5 ч.
Fujitsu и NVIDIA создадут вычислительную ИИ-инфраструктуру нового поколения 6 ч.
Продажи смартфонов в России рухнули на четверть — хуже было только во втором квартале 2022 года 6 ч.
Учёные создали настольный детектор гравитационных волн, способный «разглядеть» слепую зону Вселенной 7 ч.
Взлетевшая до $100 000 цена на визы для инженеров довела администрацию Трампа до суда 10 ч.