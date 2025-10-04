Сегодня 04 октября 2025
Caviar представила спецверсии iPhone 17 Pro Victory Collection по цене от 629 000 рублей

Caviar представила линейку смартфонов Victory Collection на базе Apple iPhone 17 Pro и 17 Pro Max — в неё вошли модели Magma, Onyx, Polar, Adamant и Ultramarine, в которых буква «V» символизирует «лидерство и превосходство». Производитель выпустит по 19 экземпляров каждой модели, подчёркивая эксклюзивный характер коллекции.

Источник изображений: caviar-phone.ru

Смартфоны Victory Collection изготавливаются в корпусах из авиационного титана или армированной стали с отделкой из крокодиловой или телячьей кожи, а также кожи Hermès Epsom. Дополнительную прочность и визуальную глубину обеспечивают покрытия с вакуумным напылением. Модель Victory Magma выполнена в титановом корпусе насыщенного чёрного цвета с ярко-оранжевой отделкой и вставками из крокодиловой кожи. Источником вдохновения при разработке дизайна послужила вулканическая энергия — он ориентирован на харизматичных и смелых личностей.

В Victory Onyx полированная титановая поверхность сочетается с чёрной телячьей кожей, акцент делается на чистых линиях и минимализме. Целевая аудитория модели — прагматики, которые ценят точность и стратегический контроль. Victory Polar отличают белая крокодиловая кожа и узор гильоше, подчёркивающие баланс, чёткость и изысканную эстетику. В Victory Adamant использована коричневая сталь с покрытием, нанесённым методом вакуумного напыления, в сочетании с кожей Hermès — это, по задумке производителя, отражает сильные и стойкие качества личности. Victory Ultramarine выделяется ярко-синей кожей в оправе из полированного титана, подчёркивающими целеустремлённость и достоинство.

Смартфоны поставляются в интерактивной подарочной упаковке; в комплекте с каждым идёт коллекционная монета и покрытый 24-каратным золотом ключ. Самый недорогой в линейке — Victory Ultramarine по цене от 629 000 руб.; Victory Onyx и Victory Polar доступны по цене от 639 000 руб.; за Victory Magma придётся заплатить от 659 000 руб.; а самая дорогая модель — Victory Adamant с ценником от 669 000 руб. Есть и более доступные варианты на базе iPhone 16 Pro и Pro Max.

Теги: caviar, apple, iphone
