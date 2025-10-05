Сегодня 05 октября 2025
Netflix ищет директора по игровому ИИ — зарплата до $840 тыс. в год

Сможет ли Netflix когда-нибудь разработать и выпустить высокобюджетную игру? Этот вопрос остаётся открытым, но, похоже, компания всё ещё полна решимости попытаться сделать это. В настоящее время Netflix ищет директора для команды Gen AI for Games в Лос-Анджелес и готова платить большие деньги тому, кто займёт эту должность.

Источник изображения: Mariia Shalabaieva / unsplash.com

«Мы ищем дальновидного и прагматичного директора Gen AI, который будет руководить стратегией и применением генеративного искусственного интеллекта в нашем игровом подразделении. Эта должность находится на стыке технологий, продуктов и креативностиона определяет, как мы будем использовать передовые ИИ-технологии для создания значимых, новых и масштабируемых возможностей для геймеров», — говорится в описании вакансии.

Ещё там сказано, что занявший упомянутую должность человек станет одним из «ключевых партнёров для наших игровых студий, технологических и платформенных команд, а также руководства». Среди задач упоминается формирование и масштабирование стратегии по использованию генеративного ИИ, от базовых возможностей до внутриигровых функций и совершенно новых форм игрового процесса.

Потенциальные кандидаты должны иметь не менее 10 лет опыта работы в индустрии, всестороннее понимание полного цикла разработки игр — от концепции до поддержки готового продукта, а также соответствовать ряду других требований. Подходящему человеку Netflix наряду с полным социальным пакетом готова предложить зарплату в диапазоне от $430 тыс. до $840 тыс. в год.

Открытая Netflix вакансия выглядит особенно любопытно на фоне более широкого контекста усилий компании по выходу на рынок гейминга. В 2021 году Netflix назначила бывшего главу EA и Facebook Майка Верду (Mike Verdu) вице-президентом по разработке игр. В 2022 году компания объявила о запуске своей первой игровой студии. Однако спустя всего два года студия была закрыта, даже не успев анонсировать ни одного проекта. Вскоре после этого Верду перешёл на должность директора Gen AI for Game, но уже через четыре месяца покинул компанию. Теперь Netflix ищет ему замену, чтобы ещё раз попытаться создать большую игру, опираясь на ИИ-технологии. Отметим также, что в начале года Netflix закрыла принадлежащую ей студию Night School, которая разработала игру Oxenfree.

Источник:

Теги: netflix, игры, искусственный интеллект
