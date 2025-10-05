Курс биткоина превысил $125 тыс. — это новый рекорд

Самая популярная криптовалюта мира установила очередной рекорд. На этой неделе курс биткоина превысил отметку в $125 тыс. за виртуальную монету, что произошло впервые за 17-летнюю историю цифрового актива.

По данным CoinGecko, курс биткоина взлетел до нового рекордного уровня в ходе азиатской торговой сессии в пятницу, а объём торгов за последние сутки составил около $50 млрд. На пике курс биткоина превышал $125 400 за монету, но позднее немного снизился. В настоящее время сама популярная криптовалюта мира стоит около $124 865.

Сочетание благоприятных макроэкономических условий и растущего интереса со стороны институциональных инвесторов к цифровым активам оказывает позитивное влияние на биткоин в течение всего года. На этом фоне некоторые аналитики выразили уверенность в способности биткоина продолжить рост, несмотря на появление признаков истощения на криптовалютном рынке на этой неделе.

«В целом ситуация остаётся оптимистичной, а длительный шатдаун в американском правительстве, вероятно, продолжит подогревать интерес к стабильным активам и поддерживать спрос на биткоин, как на альтернативное средство для сбережений», — считает генеральный директор управляющей криптовалютными активами компании BitBull Capital Джо ДиПаскуале (Joe DiPasquale).

Аналитики британского многонационального банка Standard Chartered также уверены, что биткоин продолжит расти. В конце недели глава отдела цифровых активов банка Джефф Кендрик (Geoff Kendrick) в сообщении для инвесторов заявил, что цена биткоина достигнет $135 тыс. за монету в ближайшей перспективе и превысит $200 тыс. до конца года.