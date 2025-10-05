OpenAI столкнулась с проблемами при разработке собственного ИИ-устройства

OpenAI и команда бывшего главного дизайнера Apple Джони Айва (Jony Ive) работают над устранением технических проблем, которые возникли в ходе разработки секретного устройства на базе искусственного интеллекта. Ожидается, что этот загадочный продукт представят широкой публике в следующем году.

OpenAI приобрела принадлежащий Айву стартап io за $6,5 млрд в мае этого года. С тех пор появлялось мало информации о реализуемых совместно проектах. Однако известно, что компании работают над компактным устройством размером с ладонь, которое лишено экрана, но способно распознавать звуковые и визуальные команды, а также реагировать на запросы пользователей.

По словам осведомлённых источников, OpenAI и Айву ещё предстоит решить ряд критических проблем, которые могут повлиять на сроки запуска устройства. Несмотря на наличие аппаратной части, которую создала команда Айва, остаются проблемы с программным обеспечением и необходимой для его работы инфраструктурой. Речь в том числе идёт о выборе «личности» виртуального помощника, вопросах конфиденциальности данных и расчете затрат на вычислительные мощности для работы ИИ-алгоритмов OpenAI на выпускаемом серийно потребительском устройстве.

«Вычислительные мощности — один из важных факторов задержки. У Amazon есть мощности для Alexa, как и у Google [для устройств Home], но OpenAI изо всех сил пытается получить достаточно вычислительных мощностей для ChatGPT, не говоря уже об ИИ-устройстве — сначала им нужно решить этот вопрос», — рассказал близкий к Айву источник на условиях анонимности.

Близкий к OpenAI источник сообщил, что возникшие проблемы являются частью процесса разработки нового продукта. Другой осведомлённый источник заявил, что возникшие трудности являются нормальной частью процесса разработки продукта.

Ранее СМИ писали, что OpenAI и команда Айва работают над устройством размером со смартфон, взаимодействие пользователя с которым будет осуществляться через камеру, микрофон и динамик. Один из источников сообщал, что устройство могут оснастить несколькими камерами. Согласно имеющимся данным, устройство предназначено для размещения на столе или другой рабочей поверхности, но при необходимости его можно будет носить с собой.

По словам одного из источников, устройство будет непрерывно находиться в активном состоянии, а не активироваться по ключевому слову или команде. Встроенные в него датчики будут собирать данные в течение дня, что поможет со временем сформировать «память» виртуального помощника.

Разработчики хотят улучшить умные колонки, которые обычно используются для выполнения ограниченного набора задач, например, прослушивания музыки или установки таймеров на кухне. Одна из проблем заключается в обеспечении того, чтобы устройство вмешивалось в разговоры пользователей только в уместных моментах и не мешало им, не понимая, когда следует завершить беседу. Это одна из проблем, которая присутствует в нынешней версии ChatGPT.

«Идея в том, что у вас появится друг-компьютер, который не является вашей странной ИИ-подружкой <…> что-то вроде Siri, но лучше», — сообщил осведомлённый источник. Он также добавил, что OpenAI ищет способы сделать его доступным, но ненавязчивым.

Другой источник отметил, что сбалансировать личность ИИ-модели весьма сложно. Алгоритм не должен быть подобострастным, слишком прямолинейным, он должен быть полезным, но не должен болтать слишком много. Несмотря на стремление разработчиков создать мощное и полезной устройство, формирование личности ИИ-помощника и определение манер общения с пользователем представляет собой сложную задачу.

Устройству OpenAI предстоит выйти на сложный рынок. ИИ-компаньон Friend, который носят как кулон на шее, подвергся резкой критике за стиль общения. Устройство AI Pin от Humane, в разработку которого инвестировал глава OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman), быстро сняли с производства.

Несмотря на это компания наращивает штат сотрудников подразделения, занимающихся аппаратными продуктами. Приобретение io пополнило компанию более чем 20 бывшими сотрудниками Apple, которых ранее переманил Айв в свой стартап. По данным источника, в этом году OpenAI также наняла более 10 экспертов по устройствам Apple. Аналогичным образом переманивались специалисты из Meta✴ Platforms, работавшие над VR-гарнитурой Quest и умными очками компании. По данным источника, OpenAI также сотрудничает с китайскими контрактными производителям, такими как Luxshare, на пути создания своего первого аппаратного продукта. При этом не исключается, что сборка устройства будет организована за пределами Китая, что не удивительно на фоне сложных отношений между КНР и США.