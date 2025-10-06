Сегодня 06 октября 2025
Блогер дошёл до «края мира» Minecraft — путешествие заняло 14 лет

Мир блоковой песочницы Minecraft может казаться бесконечным, однако технические ограничения и особенности процедурной генерации делают путешествие к краю игровой вселенной реальной, хоть и трудоёмкой задачей.

Источник изображений: Mojang Studios

Источник изображений: Mojang Studios

В ранних версиях Minecraft присутствовал баг, из-за которого на большом удалении (12,5 млн блоков) от точки появления игрока образовывались огромные, причудливые стены камня, обозначающие границу мира.

Учитывая скорость персонажа в размере 4,3 блока/с, для достижения этого региона, который создатель Minecraft Маркус Перссон (Markus Persson) прозвал «Дальними землями» (Far Lands), требуется около 135 дней непрерывной игры.

«Дальние земли»

«Дальние земли»

Первым это путешествие ещё в 2020 году завершил стример KilloCrazyMan (и заслужил денежное вознаграждение от Перссона), а на днях подошла к концу эпопея блогера Курта Джей Мака (Kurt J. Mac), более известного как KurtJMac.

KurtJMac отправился в сторону «Дальних земель» весной 2011 года и документировал экспедицию в рамках стримов из цикла Far Lands or Bust («Дальние земли или пропал») на протяжении следующих 14 лет: 4 октября цель наконец была достигнута.

Момент прибытия KurtJMac в «Дальние земли» запечатлён в ролике выше, а запись всей 5-часовой трансляции доступна по этой ссылке. За время путешествия блогер собрал более $500 тыс. на благотворительные нужды.

Теоретически «Дальние земли» существуют в Minecraft и по сей день, хотя в 1.8 (KurtJMac играл в бета-версию 1.7.3) баг с генерацией окружения устранили. В том же патче появилась чёткая граница мира (около 30 млн блоков от стартовой точки).

minecraft, mojang studios, песочница
