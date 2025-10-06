В России отключили мобильный интернет для иностранных SIM и eSIM

В ночь с пятого на шестое октября в Сети стали появляться многочисленные сообщения о неработающем интернете при использовании иностранных SIM и eSIM-карт, в том числе выпущенных сотовыми операторами стран СНГ. При этом голосовая связь и отправка SMS доступны. Предположительно, блокирование интернета на роуминговых SIM-картах связано с так называемым «периодом охлаждения», который Минцифры планировало ввести в целях безопасности.

Первоначально блокировка мобильного интернета для роуминговых SIM-карт затронула только некоторые западные регионы, а затем распространилась практически на всю страну. Пользователи сообщают, что в Москве и Санкт-Петербурге мобильный интернет на иностранных SIM-картах работает, но с перебоями. По информации источника, «период охлаждения» вводится для превентивного противодействия боевым БПЛА, которые могут использовать зарубежные SIM-карты.

Первоначально Минцифры планировало «период охлаждения» продолжительностью пять часов с момента регистрации иностранной SIM-карты в сетях российских сотовых операторов. Осведомлённый источник сообщал, что затем «период охлаждения» был продлён до 24 часов. По информации из другого источника, отключение вообще не имеет определённых сроков и будет продолжаться до дальнейших распоряжений.

Отключение зарубежных SIM-карт, и главным образом eSIM, отразится на туристах, а также иностранцах, приезжающих в Россию в рабочих целях. Получение иностранным гражданином российской SIM-карты занимает минимум неделю — требуется сдача биометрических данных, регистрация на Госуслугах и ряд других протокольных мероприятий. Сообщается также, что операторы стали блокировать звонки роботов для подключения Wi-Fi в гостиницах.

На текущий момент комментариев о создавшейся ситуации от официальных ведомств не поступало.