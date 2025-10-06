Рокерский экшен Devil Jam в духе Vampire Survivors отправится в адское турне по Steam уже совсем скоро — дата выхода и новый геймплейный трейлер

Бельгийская студия Rogueside (Guns, Gore & Cannoli, Warhammer 40,000: Shootas, Blood & Teef) объявила дату выхода своего рокерского экшен-роглайка на выживание Devil Jam в духе Vampire Survivors.

Напомним, Devil Jam была официально представлена в апреле и ожидалась к премьере на сцене Steam в третьем квартале (то есть с июля по сентябрь) текущего года, однако разработка затянулась.

Как стало известно, Devil Jam ворвётся в преисподнюю Steam лишь 3 ноября, тогда как до PS5, Xbox Series X, S и Nintendo Switch доберётся вскоре после этого. Анонс сопровождался насыщенным геймплейным трейлером (прикреплён ниже).

Скриншоты

Игрокам достанется роль растерявшего славу музыканта, который, подписав контракт с дьяволом, оказывается затянут в ад. Протагонист должен создать себе имя и победить величайшего фронтмена и гитариста всех времён, Смерть.

«Вооружившись одержимыми инструментами и полной риффов душой, отбивайтесь от бесконечных волн обезумевших фанатов, злобных толп и адских соперников», — описали основной игровой цикл разработчики.

Одними из основных особенностей Devil Jam выступают построенные на музыкальном ритме автоматические атаки и система инвентаря на 12 ячеек. Количество возможных комбинаций оружия и усилений превышает 4,93 квадриллиона (число с 15 нулями).

Обещают частично генерируемый мир с разграбляемыми святынями, новую джем-сешн каждый забег, многочисленные испытания, нарисованную от руки графику и перевод на русский язык. В Steam доступна демоверсия.