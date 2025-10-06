Сегодня 06 октября 2025
MaxSun представила первую видеокарту Intel с СЖО — двухпроцессорную Arc Pro B60 Dual Liquid Edition

Компания MaxSun представила первую видеокарту Intel из серии Arc, оснащённую системой жидкостного охлаждения. Речь идёт о модели Arc Pro B60 — специализированном графическом ускорителе для работы с ИИ, оснащённом сразу двумя графическими процессорами Battlemage и 48 Гбайт видеопамяти.

Источник изображений: MaxSun

Источник изображений: MaxSun

Новинка MaxSun Arc Pro B60 Dual 48GB Liquid Edition имеет толщину один слот расширения. Производитель заявляет, что пользователи, приобретающие эти карты, смогут установить в общей сложности четыре двухпроцессорных ускорителя в одну систему с материнской платой на чипсете Intel W790. Таким образом, система сможет предложить до 192 Гбайт видеопамяти. Для работы каждая карта использует только восемь линий PCIe 5.0 x16.

Подробные характеристики видеокарты MaxSun не привела. Наряду с версией карты с системой жидкостного охлаждения производитель также представил вариант Arc Pro B60, оснащённый воздушной системой охлаждения с одним тангенциальным вентилятором.

MaxSun не сообщила, когда именно Arc Pro B60 Dual 48GB Liquid Edition поступит в продажу. Производитель также не уточнил стоимость карты, однако отметил, что это специальный дизайн, разработанный для компактных серверных систем компании Abee, использующих материнские платы на чипсете Intel W790. Иными словами, велика вероятность, что данные карты будут предлагаться только в составе готовых ПК.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: arc pro b60, видеокарта, intel, сжо
