Ubisoft анонсировала дату выхода «мясистого» бесплатного дополнения к Assassin's Creed Mirage — геймплей и подробности Valley of Memory

Издательство Ubisoft и разработчики из Ubisoft Bordeaux на стриме в честь второй годовщины приключенческого боевика с открытым миром Assassin's Creed Mirage представили сюжетное дополнение Valley of Memory.

Напомним, планы на сюжетное дополнение к Assassin's Creed Mirage подтвердили прошедшим летом. Тогда Ubisoft сообщила, что аддон будет бесплатным и выйдет до конца 2025 года, а на днях раскрыла его название — Valley of Memory.

Как стало известно, Valley of Memory увидит свет 18 ноября текущего года. Все владельцы Assassin's Creed Mirage смогут отправиться в новое приключение Басима ибн Исхака без дополнительных затрат.

События Valley of Memory развернутся незадолго до окончания основного сюжета Assassin's Creed Mirage на территории древнего города Аль-Ула и его окрестностей, где Басим будет искать своего пропавшего отца и ответы на вопросы прошлого.

Обещают совершенно новую карту, возможность переигрывать контракты и миссии Black Box (в том числе с дополнительными модификаторами), улучшения паркура, новые уровни сложности и схему управления.

По словам творческого руководителя Valley of Memory Оливье Леонарди (Olivier Leonardi), игроков ждёт «мясистое» обновление — новый контент рассчитан более чем на шесть часов геймплея.

Assassin’s Creed Mirage дебютировала в октябре 2023 года на PC (EGS, Ubisoft Connect), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а впоследствии добралась до iPhone 15 Pro и Steam. По слухам, Valley of Memory создаётся на деньги Саудовской Аравии.