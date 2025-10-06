Сегодня 06 октября 2025
Huawei Mate 80 Pro засветился на живых фото в неожиданной расцветке

Ожидается, что смартфоны Huawei Mate 80 поступят в продажу в ноябре этого года. В преддверии этого события в интернете появилось несколько снимков модели Mate 80 Pro в жёлтом и чёрном цветовых вариантах исполнения корпуса, а также в белом пластиковом чехле.

Источник изображений: notebookcheck.net

В отличие от серии Pura, где Huawei использует треугольный модуль основной камеры, смартфоны Mate продолжают оснащаться массивным круглым блоком с двойной светодиодной вспышкой. Отметим, что круглый модуль основной камеры в Mate 80 Pro крупнее, чем в Mate 70 Pro.

Сама камера также полностью переработана. Перископический телефотомодуль размещён в центре верхней части блока и оснащён линзой заметно большего размера, чем у предшественника. Основной датчик и сверхширокоугольный модуль находятся ниже, а телефотомодуль с обеих сторон окружён светодиодами вспышки.

Задняя панель смартфон имеет слегка закруглённые края, а кнопки питания и регулировки громкости расположены на привычных местах на боковой поверхности корпуса. Ожидается, что серия Mate 80 будет состоять из четырёх моделей: в дополнение к Mate 80 и Mate 80 Pro производитель выпустит Mate 80 Pro+ и Mate 80 RS Porsche Design. По слухам, флагманские модели оснастят новым производительным микропроцессором HiSilicon Kirin 9030.

Ранее появлялась информация, что смартфоны серии Mate 80 получат аккумуляторы ёмкостью не менее 6000 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью до 100 Вт и беспроводной зарядки. Mate 70 Pro выделялся на фоне многих конкурентов благодаря основной камере с регулируемой диафрагмой и перископическому телефотомодулю с функцией макросъёмки. Вероятно, в этом году Huawei снова найдёт чем удивить потенциальных покупателей — в том числе в плане конфигурации камеры.

Теги: huawei mate 80, huawei, смартфоны
