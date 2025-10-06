Сегодня 06 октября 2025
В Steam стартовало открытое тестирование Ardenfall — фэнтезийной RPG, где любители Skyrim и Morrowind «почувствуют себя как дома»

Разработчики из «одержимой The Elder Scrolls» американской Spellcast Studios объявили о запуске в сервисе Steam открытого тестирования фэнтезийной ролевой игры своей мечты — Ardenfall.

Источник изображений: Spellcast Studios

Источник изображений: Spellcast Studios

События Ardenfall разворачиваются в компактном открытом мире острова Арденфолл, где решения действительно имеют значение, каждое действие несёт за собой последствия, а NPC запоминают сделанный игроком выбор.

«Исследуйте полные интересных персонажей города, окунайтесь с головой в опасные подземелья и выполняйте квесты так, как вам захочется», — описывают авторы свою RPG, где «любители Skyrim или Morrowind наверняка почувствуют себя как дома».

В Ardenfall игрок предоставлен самому себе — никакого руководства. Чтобы разобраться в происходящем, придётся читать дневники, задавать вопросы и регулярно проявлять любопытство.

Динамичная боевая система Ardenfall позволит скрещивать традиционное оружие с магией, призывать монстров, бросаться зельями посреди сражения или, например, улететь от проблем с помощью заклинания левитации.

Плейтест Ardenfall (кнопка «Присоединиться к тестированию» на странице в Steam) предоставляет доступ к выпущенной ранее демоверсии, которую разработчики снабдили новым контентом и целым рядом улучшений.

Ранний доступ Ardenfall стартует в начале 2026 года на ПК (Steam). Обещают калейдоскоп ландшафтов, редактор персонажа (черты героя влияют на прохождение) и глубокую систему прогресса. Поддержка русского языка не заявлена.

Теги: ardenfall, spellcast studios, ролевая игра
