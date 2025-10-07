OpenAI запустила AgentKit — инструмент для создания ИИ-агентов за считанные минуты

Компания OpenAI представила на мероприятии для разработчиков Dev Day новый инструмент AgentKit, предназначенный для упрощения разработки и развёртывания ИИ-агентов для задач разного уровня сложности. Как заявил глава компании Сэм Альтман (Sam Altman), AgentKit представляет собой единый комплект компонентов в одном интерфейсе платформы OpenAI, который поможет быстрее создавать и оптимизировать автономных пользовательских агентов.

Инструментарий включает несколько важных модулей, сообщается в блоге OpenAI. Первый — Agent Builder, который Альтман охарактеризовал как «Canva для создания агентов». Он обеспечивает быстрый визуальный способ проектирования логики, шагов и идей и построен на базе Responses API, уже используемого сегодня многими разработчиками.

Второй модуль называется ChatKit. Он предоставляет простой встраиваемый чат-интерфейс, который разработчики могут интегрировать в собственные приложения. Его также можно размещать на веб-сайтах и настраивать в соответствии с тематикой продукта или брендом компании.

Третий модуль, под названием Evals for Agents, измеряет производительность ИИ-агента и оценивает как его поведение в целом, так и отдельные компоненты в соответствии с множеством наборов данных для анализа.

AgentKit также предоставляет доступ к реестру коннекторов OpenAI, позволяя разработчикам безопасно подключать агентов к внутренним инструментам и сторонним системам через «панель администрирования», сохраняя при этом контроль и безопасность.

В подтверждение простоты использования инструмента инженер OpenAI Кристина Хуан (Christina Huang) в прямом эфире на сцене Dev Day создала полноценный рабочий процесс и двух ИИ-агентов менее чем за восемь минут. Альтман добавил, что AgentKit включает всё то, чего не хватало команде OpenAI при создании первых собственных агентов, и сообщил, что компания уже заключила контракты с рядом партнёров, которые начали внедрять и масштабировать использование агентов с помощью нового инструмента.