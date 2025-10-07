Сегодня 07 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости Искусственный интеллект, машинное обучен... OpenAI запустила AgentKit — инструмент д...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

OpenAI запустила AgentKit — инструмент для создания ИИ-агентов за считанные минуты

Компания OpenAI представила на мероприятии для разработчиков Dev Day новый инструмент AgentKit, предназначенный для упрощения разработки и развёртывания ИИ-агентов для задач разного уровня сложности. Как заявил глава компании Сэм Альтман (Sam Altman), AgentKit представляет собой единый комплект компонентов в одном интерфейсе платформы OpenAI, который поможет быстрее создавать и оптимизировать автономных пользовательских агентов.

Источник изображения: OpenAI

Источник изображения: OpenAI

Инструментарий включает несколько важных модулей, сообщается в блоге OpenAI. Первый — Agent Builder, который Альтман охарактеризовал как «Canva для создания агентов». Он обеспечивает быстрый визуальный способ проектирования логики, шагов и идей и построен на базе Responses API, уже используемого сегодня многими разработчиками.

Второй модуль называется ChatKit. Он предоставляет простой встраиваемый чат-интерфейс, который разработчики могут интегрировать в собственные приложения. Его также можно размещать на веб-сайтах и настраивать в соответствии с тематикой продукта или брендом компании.

Третий модуль, под названием Evals for Agents, измеряет производительность ИИ-агента и оценивает как его поведение в целом, так и отдельные компоненты в соответствии с множеством наборов данных для анализа.

AgentKit также предоставляет доступ к реестру коннекторов OpenAI, позволяя разработчикам безопасно подключать агентов к внутренним инструментам и сторонним системам через «панель администрирования», сохраняя при этом контроль и безопасность.

В подтверждение простоты использования инструмента инженер OpenAI Кристина Хуан (Christina Huang) в прямом эфире на сцене Dev Day создала полноценный рабочий процесс и двух ИИ-агентов менее чем за восемь минут. Альтман добавил, что AgentKit включает всё то, чего не хватало команде OpenAI при создании первых собственных агентов, и сообщил, что компания уже заключила контракты с рядом партнёров, которые начали внедрять и масштабировать использование агентов с помощью нового инструмента.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
OpenAI представила GPT-5-Codex — версию GPT-5 с динамическим мышлением для агентного программирования
ИИ-кодер Jules от Google вышел из стадии беты и доступен всем разработчикам
ИИ для написания кода не ускоряет работу программистов, а замедляет, показало исследование
Акции AMD взлетели на 30 % после объявления о многомиллиардной сделке с OpenAI
AMD нашла клиента на миллионы ИИ-чипов Instinct — они лягут в основу новых дата-центров OpenAI на 6 ГВт
+69 000 % за 20 лет: акции Nvidia — абсолютный лидер S&P 500 по долгосрочным темпам роста
Теги: openai, ии-агент, agentkit
openai, ии-агент, agentkit
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Новый регион, 60 часов геймплея и нелинейный сюжет: спустя 11 лет для Skyrim вышел сюжетный мод Lordbound размером с официальный аддон
Представлен чехол, который превратит iPhone 17 Pro Max в смартфон в стиле BlackBerry с клавиатурой
Акции AMD взлетели на 30 % после объявления о многомиллиардной сделке с OpenAI
Gigabyte выпустила внешнюю RTX 5090 за $2999 — в играх она на 18–27 % медленнее настольной
Caterpillar стала неожиданным бенефециаром ИИ-бума
Бэкапов нет, работа стоит, надежд мало: 858 Тбайт правительственных данных безвозвратно утеряны из-за пожара в ЦОД в Южной Корее 11 мин.
Windows скоро станет умнее — Microsoft видит будущее ОС в ИИ и NPU 34 мин.
OpenAI запустила AgentKit — инструмент для создания ИИ-агентов за считанные минуты 38 мин.
В Steam стартовало открытое тестирование Ardenfall — фэнтезийной RPG, где любители Skyrim и Morrowind «почувствуют себя как дома» 2 ч.
ChatGPT научился запускать Spotify, Canva и множество других приложений прямо в чате 2 ч.
Copilot тормозит при запуске нескольких приложений Microsoft Office — и Microsoft не знает, почему 3 ч.
ChatGPT достиг 800 млн пользователей в неделю — плюс 60 % всего за полгода 3 ч.
Календарь релизов — 6–12 октября: Battlefield 6, Little Nightmares 3, 2XKO и Dying Breed 3 ч.
Анонсирован ремастер культового квеста Broken Sword 2: The Smoking Mirror — спустя год после выхода обновлённой первой части 4 ч.
Адский ритм-шутер Metal: Hellsinger останется последней игрой The Outsiders — Funcom закрывает студию, но разработчики не сдаются 4 ч.
Huawei Mate 80 Pro засветился на живых фото в неожиданной расцветке 3 ч.
OnePlus объявила дату выпуска Android 16 для поддерживаемых смартфонов 5 ч.
MaxSun представила первую видеокарту Intel с СЖО — двухпроцессорную Arc Pro B60 Dual Liquid Edition 5 ч.
Судьба зонда «Юнона» под вопросом — NASA прекратило публикацию данных из-за шатдауна 7 ч.
OCuLink оказался быстрее Thunderbolt 5 — тесты показали до 16 % прироста FPS в играх 7 ч.
Acer выпустила видеокарты Radeon RX 9000 Nitro L со умеренным заводским разгоном GPU и сниженным энергопотреблением 8 ч.
AMD поставит OpenAI ИИ-ускорители на 6 ГВт, а OpenAI получит долю в AMD 9 ч.
HMD готовит «первый гибридный телефон» — необычный гаджет показался на фото 9 ч.
AMD нашла клиента на миллионы ИИ-чипов Instinct — они лягут в основу новых дата-центров OpenAI на 6 ГВт 10 ч.
Разработчик царь-ускорителей Cerebras Systems отозвал заявку на IPO 11 ч.