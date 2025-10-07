Сегодня 07 октября 2025
Windows скоро станет умнее — Microsoft видит будущее ОС в ИИ и NPU

В течение последнего года Microsoft продвигает концепцию Copilot+ PC, определяя компьютеры этой категории, как устройства с процессорами, в составе которых есть блок NPU для обработки задач искусственного интеллекта. NPU способен выполнять десятки триллионов операций в секунду, и, по мнению Microsoft, именно нейронный сопроцессор прокладывает путь к более интеллектуальной версии Windows.

Источник изображения: neowin.net

Microsoft подчеркнула, что архитектура NPU делает возможным выполнение задач искусственного интеллекта с гораздо большей скоростью, чем при использовании CPU или GPU, при этом энергопотребление ниже. Это позволит компании предлагать «сложные» технологии на базе ИИ на устройствах стоимостью всего несколько сотен долларов, а не на специализированном дорогостоящем оборудовании. Поэтому Microsoft считает, что NPU сыграет ключевую роль, когда появятся более продвинутые ИИ-функции.

Несмотря на то что NPU можно задействовать только для запуска небольшой ИИ-модели на локальном устройстве, он может взаимодействовать с облачными сервисами для обеспечения работоспособности более крупных моделей. Microsoft связывает разработку устройств Copilot+ PC с нейронным сопроцессором с опытом, полученным при создании интеллектуальной камеры Surface Hub 2, которая хорошо справлялась с выполнением ИИ-задач локально. Затем Microsoft поделилась своими наработками с партнёрами, такими как Qualcomm, AMD и Intel, которые впоследствии разработали процессоры с NPU.

«Функции искусственного интеллекта, доступные в Windows, создают совершенно новые возможности, и мы разработали необходимые аппаратные решения для поддержки этих возможностей <…> Если задуматься, за последние 60 лет то, как мы используем компьютер, остаётся неизменным <…> ИИ-агенты — это действительно путеводная звезда. Теперь они стали новой единицей взаимодействия для людей и новой единицей программирования для разработчиков», — рассказал Стивен Батиче (Steven Bathiche), корпоративный вице-президент Microsoft и глава подразделения Applied Sciences, отвечающего за разработку ИИ-функций для Windows.

Поскольку Windows обеспечивает работу ИИ-агентов через облачные сервисы и NPU, в будущем операционная система, вероятно, будет требовать от пользователей меньше кликов. Ярким примером такого подхода является специальный агент, доступный в разделе «Параметры». Однако Microsoft уже сейчас намекает на автоматизацию более сложных задач в будущем.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
