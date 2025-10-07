Сегодня 07 октября 2025
Сценарист Alien: Isolation объяснил, почему игра получилась такой затянутой — виноват слишком умный Чужой

Вышедший в 2014 году хоррор Alien: Isolation от Creative Assembly заслужил культовый статус, но почти единодушно считается затянутым. Почему игра получилась такой длинной, в интервью FRVR рассказал её сценарист Дион Лэй (Dion Lay).

Источник изображений: Sega

По словам Лэя, разработчики Alien: Isolation не пытались сделать затянутую игру. Чрезмерная продолжительность стала непредвиденным последствием чересчур поумневшего по ходу производства ксеноморфа.

В релизной версии Чужой умён и может подстраиваться под поведение пользователя, вынуждая того действовать более осторожно (и, соответственно, медленно). На протяжении разработки монстр представлял меньшую угрозу.

«Чужой действительно эволюционировал, пока мы создавали [Isolation]. Когда ИИ достиг эталона, мы поняли, что всё в игре теперь занимает намного больше времени. Так что, да, было бы здорово сделать её куда короче», — подтвердил Лэй.

Проблема заключалась в том, что к концу работы над ИИ ксеноморфа кардинально менять сюжет было уже поздно: «В тот момент было бы сложно [сократить игру]. <...> Мы не можем вырезать это сейчас, потому что всё сломается».

События Alien: Isolation разворачиваются на космической станции «Севастополь», где Аманда Рипли (дочь Эллен из фильмов) сталкивается с безжалостными андроидами и смертельно опасным ксеноморфом.

Прошлой осенью Creative Assembly подтвердила, что трудится над продолжением Alien: Isolation. В момент анонса сиквел был на ранних этапах разработки. С тех пор новостями о проекте студия не делилась.

Теги: alien: isolation, creative assembly, sega, хоррор
