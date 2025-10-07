Gex, Road Rash, Doom и другие хиты: в Telegram появился эмулятор легендарной консоли Panasonic 3DO

Вслед за эмулятором оригинальной PlayStation блогер Никита Аксёнов, более известный под псевдонимом Carter54, разработал для мессенджера Telegram аналогичную утилиту для другой легендарной консоли прошлого.

Речь идёт о 3DO Interactive Multiplayer (она же Panasonic 3DO) образца 1993 года. Несмотря на активную рекламу и прогрессивные технологии, высокая цена ($600) и перенасыщение рынка уже в 1996-м привели к завершению производства.

Спустя почти 30 лет приобщиться к наследию 3DO можно, не выходя из Telegram. По аналогии с PSXTG эмулятор называется 3DOTG и работает на «любых современных» смартфонах, а также ПК.

3DOTG запускается через бот @tg3do_bot (нужно нажать кнопку «Играть»). На данный момент эмулятор предлагает к ознакомлению 25 игр, включая Gex, Doom, Myst, Alone in the Dark, Wolfenstein 3D, Road Rash, Syndicate и другие хиты.

По словам Carter54, игры в 3DOTG запускаются в среднем меньше минуты, имеют поддержку геймпадов и полноэкранного режима (на ПК). При включённом на устройстве энергосберегающем режиме геймплей и звук могут тормозить.

Планы на развитие 3DOTG у Carter54 такие же, как на PSXTG — реализация сохранений, доработка управления и расширение каталога. С момента дебюта в конце сентября библиотека PSXTG уже пополнилась рядом новинок.

Аксёнов также сообщил, что вместе с командой готовит для Telegram полноценные порты «двух легендарных крутых игр». Один из них уже «полностью готов» и выйдет завтра, 8 октября. О каких проектах идёт речь, неясно.