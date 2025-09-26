Энтузиаст создал эмулятор первой PlayStation для Telegram — работает на «любых современных» смартфонах

Популяризирующий ретроигры блогер Никита Аксёнов, более известный под псевдонимом Carter54, разработал первый в истории эмулятор оригинальной PlayStation для мессенджера Telegram.

Эмулятор называется PSXTG и позволяет приобщиться к классике консольного гейминга, не выходя из Telegram. Утилита работает на «любых современных» смартфонах, а также ПК.

PSXTG запускается через бот @psxtg_bot (нужно нажать кнопку «Играть»). На данный момент эмулятор предлагает к ознакомлению 25 игр, включая Resident Evil, Tekken 3, Crash Bandicoot, Tomb Raider, Gran Turismo, Tenchu и другие хиты.

Carter54 предупреждает, что сенсорное управление в консольных играх оставляет желать лучшего, поэтому эмулятор имеет поддержку геймпадов. Среднее время запуска игр в PSXTG составляет меньше минуты.

При включённом на устройстве энергосберегающем режиме игры и звук могут тормозить. В планах Carter54 — реализация сохранений, доработка управления и расширение каталога.

По словам Аксёнова, проект стал проверкой его базовых способностей по созданию веб-приложений и интеграции с Telegram. Работу над стартовой версией эмулятора энтузиаст завершил «за пару вечеров».

Аксёнов также сообщил, что команда Dos.Zone Team, реализовавшая в браузере «Герои Меча и Магии III» и многие другие игры, готовит к запуску веб-версии криминального боевика GTA: Vice City и соревновательного шутера Counter-Strike.