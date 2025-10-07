Олдскульное приключение Mina the Hollower не выйдет 31 октября — смесь Bloodborne, «Зельды» и Castlevania от авторов Shovel Knight задерживается

Разработчики культового платформера Shovel Knight из американской студии Yacht Club Games объявили о переносе релиза следующего проекта — олдскульного приключения Mina the Hollower в стиле игр с Game Boy Color.

Напомним, Mina the Hollower была представлена ещё в феврале 2022 года и, согласно июньскому геймплейному трейлеру, готовилась поступить в продажу уже через три с половиной недели — 31 октября.

Как стало известно, Mina the Hollower не выйдет 31 октября. Новую дату релиза не назвали. Разработчики заверили, что перенос не будет серьёзным, так как команде нужно лишь немного времени, «чтобы игра по-настоящему засияла».

В частности, дополнительное время потратят на завершение работы над дизайном, иллюстрациями и звуком, финальные корректировки игрового баланса, внедрение локализаций, тестирование на всех платформах и поедание сыра.

«Наша задача — обеспечить, чтобы у нашей команды разработки было время и ресурсы для выпуска невероятного приключения, которое мы вам и предоставим. И это не пустое обещание!» — уверяют в Yacht Club Games.

События Mina the Hollower развернутся на леденящем душу проклятом острове. Спасти его попытается Мина — боевая мышь, которая может прокопать путь под ловушками и монстрами, а также отправлять врагов в небытие с помощью своего кнута.

Mina the Hollower создаётся для PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, Nintendo Switch и Switch 2. Обещают обширный мир, множество секретов, жутковатую, но душевную историю, заразительную музыку и перевод на русский.