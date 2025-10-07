Сегодня 07 октября 2025
Sony выкинула из комплекта поставки Xperia 10 VII кабель USB-C, и это может стать новым трендом

Когда несколько лет назад Apple выпустила iPhone 12 без зарядного устройства в комплекте поставки, это вызвало немало споров. Теперь же к данной теме заставляет вернуться Sony, которая вслед за зарядным устройством исключила из комплекта поставки своих смартфонов USB-кабель.

Источник изображения: phonearena.com

Источник изображения: phonearena.com

Sony стала первым производителем смартфонов, пошедшим на такой шаг. Как и многие другие смартфоны, модель среднего уровня Xperia 10 VII поставляется без зарядного устройства. Однако в отличие от других он также лишён и USB-кабеля для подключения зарядки.

Один из пользователей платформы Reddit недавно опубликовал фото упаковки нового Xperia 10 VII, внутри которой помимо самого устройства обнаружились лишь инструкции по эксплуатации. На одном из элементов упаковки смартфона указано, что в комплект поставки действительно не входят зарядное устройство и USB-кабель.

Источник изображения: u/Brick_Fish / Reddit

Источник изображения: u/Brick_Fish / Reddit

Таким образом, спустя пять лет после того, как Sony перестала комплектовать свои смартфоны зарядным устройством, было принято решение отказаться от USB-кабеля. Конечно, Sony давно не входит в число крупнейших производителей смартфонов. Однако продукция компании по-прежнему пользуется спросом. Вероятно, производитель рассчитывает, что отказ от кабеля для зарядки покупатели воспримут, как стремление вендора сократить объём электронного мусора. Однако не стоит забывать, что это также сэкономит компании немало средств, которые потребовались бы для производства USB-кабелей.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
