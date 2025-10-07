Аудитория скейтерского симулятора Skate превысила 15 млн игроков спустя три недели после выхода в раннем доступе

Издательство Electronic Arts и разработчики из канадской студии Full Circle сообщили, что аудитория их условно-бесплатного скейтерского симулятора Skate превысила 15 млн человек. Соответствующая информация была опубликована в микроблоге проекта.

В своём сообщении разработчики поблагодарили игроков за поддержку и напомнили, что первый сезон начнётся сегодня, 7 октября, и продлится до 2 декабря 2025 года. На протяжении указанного периода симулятор станут снабжать новыми зонами для скейтбординга, уникальными испытаниями и заданиями, а также большим количеством косметических предметов.

Особое внимание авторы намерены уделять большим тематическим событиям, первым из которых станет Skate-o-Ween (пройдёт с 21 октября по 11 ноября). Это ежегодное празднование Хэллоуина, которое «меньше фокусируется на жути, а больше на том, чтобы рассмешить кого-нибудь». В течение первого сезона саундтрек Skate пополнится 21 новой композицией.

Ранний доступ Skate стартовал 16 сентября на PC (Steam, Epic Games Store, EA App), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. За это время на площадке Valve симулятор собрал 526 отзывов на русском языке (рейтинг 70 %) и свыше 40 тыс. на всех языках.