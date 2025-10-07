Сегодня 07 октября 2025
Samsung представила 27-дюймовый монитор ...
Samsung представила 27-дюймовый монитор Odyssey G60F с IPS-панелью и частотой до 350 Гц

Компания Samsung представила Odyssey G60F — 27-дюймовый универсальный монитор с разрешением 2560 × 1440 пикселей, разработанный для игр, создания контента и других повседневных задач. Монитор может похвастаться IPS-панелью с высокой частотой обновления 350 Гц.

Источник изображений: Samsung

Источник изображений: Samsung

По данным Samsung, время отклика от серого к серому у Odyssey G60F составляет всего 1 миллисекунду. Поверхность панели имеет матовое антибликовое покрытие. Монитор поддерживает технологию переменной частоты обновления в диапазоне от 48 до 350 Гц, совместимой с Nvidia G-SYNC и AMD FreeSync Premium, и функцию компенсации низкой частоты кадров. Монитор обеспечивает 99-процентную точность цветопередачи цветового пространства sRGB.

Типичная яркость составляет 350 кд/м², заявлена подсветка WLED без мерцания. Несмотря на сертификацию DisplayHDR 400, в мониторе отсутствует функция локального затемнения. Варианты подключения включают DisplayPort 1.4 с DSC, HDMI 2.1 и аудиоразъём 3,5 мм, все порты расположены под креплением подставки. Подключение по HDMI 2.1 обеспечивает работу Odyssey G60F с частотой обновления 120 Гц при разрешении 4K с HDR и переменной частотой кадров на системах PlayStation 5 и Xbox Series X.

Подставка Odyssey G60F регулируется на 120 мм по высоте, обеспечивает поворот в портретную ориентацию, а также наклон в довольно широком диапазоне. Поддерживается крепление стандарта VESA 100 для установки на кронштейн. Питание обеспечивается внешним адаптером.

Samsung установила цену на Odyssey G60F около $500, но дата выхода пока не объявлена.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: samsung, odyssey, монитор, ips матрица, 350 гц
