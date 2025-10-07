Сегодня 07 октября 2025
Хакеры заявили о взломе Huawei и получении доступа к средствам разработки и исходному коду

Киберпреступники сообщили о взломе внутренних репозиториев Huawei, из которых они якобы похитили проприетарный исходный код и средства разработки. Подтвердить утечку пока не удалось, но если заявления хакеров окажутся правдой, это будет чревато значительными рисками для компании и её клиентов по всему миру.

В социальных сетях и на закрытых форумах начали появляться сообщения о взломе, в которых хакеры утверждают, что им удалось получить доступ к внутренним репозиториям кода Huawei, в том числе к ПО для управления сетевым оборудованием, прошивкам базовых станций и библиотекам безопасности. Исследователи в области кибербезопасности сейчас пытаются проверить достоверность этих заявлений, потому что злоумышленники могут фальсифицировать или преувеличивать масштабы инцидента, чтобы укрепить свою репутацию. Если информация подтвердится, в распоряжении хакеров может оказаться подробная информация об архитектуре ПО Huawei, процедуры шифрования, процессы аутентификации и возможные уязвимости. Эти уязвимости киберпреступники могут эксплуатировать в атаках против телекоммуникационного оборудования и ПО Huawei, поставив под угрозу безопасность сетей по всему миру. Инцидент также усиливает опасения по поводу присутствия продукции Huawei в критически важной инфраструктуре.

Факт компрометации внутренних систем обострит дискуссии о безопасности оборудования Huawei, особенно в сфере развёртывания сетей 5G и государственных коммуникаций. Спецслужбы и службы безопасности корпораций, вероятно, пересмотрят оценки рисков, отложив или отозвав разрешения на продукты Huawei, пока не получат убедительных доказательств, что приняты меры по снижению рисков. Подорвать доверие способно просто раскрытие информации о проприетарных алгоритмах и реализациях в области безопасности. Конкуренты могут обнаружить скрытые уязвимости, проведя обратную разработку на основе открытых сегментов кода; хакерские группировки могут использовать утечку в подготовке сложных целевых кампаний. Официального подтверждения от Huawei о краже денных пока не последовало.

Клиентам компании рекомендуется усилить мониторинг сетей, устройств и консолей управления на предмет аномалий. Организациям рекомендовано начать обмен данными для выявления возможных признаков компрометации систем. Следует убедиться, что на всём оборудовании используются последние версии ПО — в обновлениях могут быть закрыты выявленные в последнее время уязвимости. Не помешает также пересмотреть и усилить внутренние политики доступа, чтобы ограничить горизонтальное распространение угроз в случае взлома.

huawei, взлом, репозиторий, информационная безопасность
