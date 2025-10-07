Сегодня 07 октября 2025
Геймплейный трейлер подтвердил дату выхода PowerWash Simulator 2 — владельцев оригинальной игры в Steam ждёт приятный сюрприз

Вслед за досадной утечкой разработчики из британской студии FuturLab всё-таки объявили дату выхода своего амбициозного симулятора мойки под давлением PowerWash Simulator 2.

Источник изображений: FuturLab

Напомним, релиз PowerWash Simulator 2 ожидался текущей осенью, однако опубликованный раньше времени (и быстро скрытый) трейлер рассекретил точную дату до официального анонса — 23 октября.

Как стало известно, PowerWash Simulator 2 действительно поступит в продажу 23 октября для PC (Steam, EGS, Microsoft Store), PS5, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch 2. В тот же день игра пополнит сервис Game Pass.

Анонс сопровождался полутораминутным геймплейным трейлером (см. ролик ниже), который представляет собой вводный курс для начинающих сотрудников внутриигровой компании Powerwash Services.

Ранее стало известно, что стоимость PowerWash Simulator 2 по сравнению с первой частью не изменится и составит $25 (€25 / £20 / ¥2,970). Заявлены и региональные цены (пока без подробностей).

Разработчики также подготовили приятную новость для владельцев оригинальной PowerWash Simulator в Steam — они получат на сиквел 15-процентную скидку. Предложение будет актуально с 23 октября по 24 ноября.

PowerWash Simulator 2 предложит совершенно новую кампанию, более качественную графику, локальный кооператив, новую экипировку, виды мыла, косметические предметы и даже милых котят. В Steam доступна демоверсия.

Теги: powerwash simulator 2, futurlab, симулятор
