MSI выпустила GeForce RTX 5070 Ti Ventus 3X PZ со скрытым разъёмом питания

Компания MSI выпустила видеокарту GeForce RTX 5070 Ti Ventus 3X PZ со скрытым разъёмом питания 12V-2×6. Новинка доступна в двух версиях — с дополнительным разгоном GPU и без. Карту лишь недавно показывали на игровой выставке Tokyo Game Show в сентябре.

Источник изображений: VideoCardz / MSI

Маркировка PZ в названии продукта отсылает к проекту Project Zero, который до сих пор нечасто упоминался в рамках поколения видеокарт RTX 50. Под брендом Project Zero компания MSI выпускает компьютерные комплектующие со скрытыми разъёмами питания. У материнских плат Project Zero основные разъёмы подключения перенесены на обратную сторону. Это позволяет скрыть кабели и сделать сборку ПК более эстетичной.

В случае с GeForce RTX 5070 Ti Ventus 3X PZ разъём питания спрятан за магнитной задней пластиной в полости рядом с радиатором. Аналогичный подход в расположении разъёма питания использует, например, компания Sapphire — одна из немногих, выпустившая видеокарты Radeon RX 9070 и Radeon RX 9070 XT Nitro+, оснащённые 12+4-контактными разъёмами 12V-2×6 для дополнительного питания вместо привычных для карт Radeon 8-контактных разъёмов PCIe. Такие же скрытые разъёмы есть у некоторых моделей GeForce RTX 50-й серии от Gigabyte и Inno3D.

Карта будет выпускаться в двух версиях — с дополнительным разгоном и без. Для базовой модели GeForce RTX 5070 Ti 16G Ventus 3X PZ (G507T-16V3Z) дополнительный разгон до 2467 МГц доступен через профиль Extreme Performance в приложении MSI Center. Из коробки карта предлагает эталонную Boost-частоту на уровне 2452 МГц. Версия GeForce RTX 5070 Ti 16G Ventus 3X PZ OC (G507T-16V3ZC), позиционирующаяся как вариант с дополнительным разгоном, предлагает Boost-частоту 2482 МГц и 2497 МГц через MSI Center.

MSI не сообщила стоимость новинок.

Теги: geforce rtx 5070 ti, видеокарта, blackwell, msi, project zero
