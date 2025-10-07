Сегодня 07 октября 2025
«Уже даже не смешно, насколько это плохо»: официальный трейлер четвёртого сезона сериала «Ведьмак» от Netflix не впечатлил фанатов

Стриминговый гигант Netflix представил новый трейлер четвёртого, предпоследнего сезона фэнтезийного сериала «Ведьмак» (The Witcher) по мотивам литературной саги польского писателя Анджея Сапковского (Andrzej Sapkowski).

Источник изображений: Netflix

Источник изображений: Netflix

Напомним, по сюжету после потрясших Континент событий третьей главы Геральта, Йеннифэр и Цири разлучают бушующая война и бесчисленные враги, но благодаря неожиданным союзникам они получают шанс на воссоединение.

«Континент раздроблен как никогда, и любое решение может спровоцировать войну. Но, как предвещает трейлер, четвёртый сезон — это не только про выживание в бою, но и про переустройство мира», — отмечает Netflix.

В растянувшемся на две с половиной минуты трейлере четвёртого сезона ведьмак Геральт из Ривии — теперь в исполнении Лиама Хемсворта (Liam Hemsworth) — собирает команду для спасения Цири.

Зрители в комментариях до сих пор не могут смириться, что Геральта отныне играет Хемсворт, а не звезда первых трёх сезонов Генри Кавилл (Henry Cavill), покинувший проект ещё в 2022 году.

На момент публикации трейлер собрал 3,2 тыс. дизлайков (на 3 тыс. лайков). В целом фанаты настроены пессимистично. «Уже даже не смешно, насколько это плохо», — сетует yorhaunit8s.

Четвёртый сезон «Ведьмака» от Netflix выйдет 30 октября (все восемь эпизодов). Вместе с пятым (последним) они перескажут оставшиеся книги из саги Сапковского — «Крещение огнём», «Башня Ласточки» и «Владычица Озера».

the witcher, netflix, экранизация
