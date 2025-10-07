Samsung представила уменьшенный 200-Мп сенсор ISOCELL HP5 и хвастается его главным недостатком

Samsung Semiconductor представила новый 200-мегапиксельный 1/1,56-дюймовый сенсор камеры ISOCELL HP5 с ультрамаленькими пикселями размером 0,5 мкм. Меньший размер пикселей, как правило, не является преимуществом, поскольку на них попадает меньшее количество света, что ведёт к ухудшению качества снимков. Но Samsung утверждает, что компенсировала этот недостаток при помощи новых технологий.

Samsung остаётся единственным крупным производителем, предлагающим 200-мегапиксельные датчики изображения для смартфонов. Эти продукты используют практически все бренды: от Vivo и Honor до Xiaomi и самой Samsung. Новый 200-мегапиксельный сенсор ISOCELL HP5 интересен прежде всего своим меньшим размером, что оставляет проектировщикам больше свободы при компоновке устройства. В сочетании с перископическим модулем Samsung ALoP возможно создание компактного телеобъектива для тонких телефонов.

Размер пикселя сенсора камеры — ключевой фактор, влияющий на качество изображения. Крупные пиксели улавливают больше света, что обеспечивает более качественное изображение с меньшим количеством шума. Samsung утверждает, что в ISOCELL HP5 реализовано несколько инноваций, которые помогают смягчить переход к более мелким пикселям и меньшему размеру сенсора. Это технологии фронтальной глубокой щелевой изоляции (Front Deep Trench Isolation, FDTI) и двойного вертикального затвора (Dual Vertical Transfer Gate, D-VTG). Однако D-VTG уже использовалась в предыдущих 200-мегапиксельных сенсорах компании, FDTI тоже разработана много лет назад.

В дополнение Samsung заявляет об использовании технологии DTI Center Cut (DCC). Эта технология, по словам производителя, «открывает часть канавки между четырьмя фотодиодами», что приводит к увеличению коэффициента преобразования на 150 % и снижению уровня шума на 40 %. Эта технология также должна улучшить работу автофокусировки в сочетании с существующей системой автофокуса Super QPD. Другие усовершенствования, призванные компенсировать меньший размер пикселя, включают в себя антибликовый слой (High-T) с высоким коэффициентом светопропускания и высокоточный микрообъектив. Трудно сказать, помогут ли все эти усовершенствования добиться качества изображения, полученного с сенсора с более крупными пикселями.

Samsung заявила, что обработка фотографий с разрешением 200 Мп займёт всего две секунды, а технологии ступенчатого HDR и Smart-ISO Pro улучшают качество HDR-снимков. Сенсор обеспечивает сохранение изображений в RAW-формате с 14-битным цветом, запись 8K видео со скоростью 30 кадров/с, 4K видео — со скоростью 120 кадров/с, а также максимальную скорость в 480 кадров/с при разрешении 1080p (без автофокуса).

Эксперты полагают, что первыми смартфонами c новым сенсором станут Realme GT8 Pro и Oppo Find X9 Pro.