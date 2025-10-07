Сегодня 07 октября 2025
Steam сломался второй раз за день — проблемы наблюдаются по всему миру

Не успел сервис цифровой дистрибуции Steam от американской компании Valve оправиться от случившегося в ночь на 7 октября массового сбоя, как через несколько часов вновь оказался офлайн.

Источник изображения: Valve

Источник изображения: Valve

Как докладывает портал Downdetector, новые неполадки возникли после 19:00 по московскому времени. За полчаса американские пользователи Steam оставили более 39 тыс. жалоб на работу сервиса.

Проблемы также зафиксированы в России (более 11 тыс. жалоб за последний час), Великобритании, Бельгии, Германии, Польше, Канаде, восточных странах и на других территориях — сбой действительно глобальный.

Источник изображения: Steam Status

Источник изображения: Steam Status

Портал Steam Status рапортует о недоступности цифрового магазина и сообщества Steam (в том числе браузерных версий), перебоях в работе API множества игр Valve, включая Counter-Strike 2 и Deadlock, и так далее.

Журналисты PC Gamer сообщают, что около 20:00 МСК сервис понемногу начал приходить в себя: магазин и сообщество стали загружаться, однако на скорости заметно ниже обычной.

Источник изображения: Valve

Источник изображения: Valve

В ближайшие часы серверы Steam должны отправиться на запланированное техобслуживание, однако время для него ещё не пришло, так что с этим новый сбой сервиса точно не связан.

Valve ситуацию до сих пор никак не комментировала. Хотя сбои цифровых сервисов — дело обычное, вторые за сутки глобальные перебои в работе крупнейшей площадки цифровой дистрибуции игр для ПК вызывают вопросы.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: steam, valve
